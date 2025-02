"Logische Schlussfolgerung": Max Reule verlängert bei der SG Sonnenhof

Reule kam im Sommer 2017 vom SV Wehen Wiesbaden nach Aspach, ehe er nach drei Jahren beim Dorfklub zum SSV Ulm 1846 Fußball wechselte. Nach einer Spielzeit beim derzeitigen Zweiligisten kehrte der ehemalige Nachwuchsspieler des Karlsruher SC im Sommer 2021 schließlich zurück nach Aspach und steht seitdem wieder für die SG zwischen den Torpfosten. Mit bislang 175 Partien ist Reule außerdem der Spieler mit den aktuell meisten Einsätzen für die SG im Kader der Aspacher. Parallel ist er unter anderem noch als Torspieler-Trainer für die U19 sowie U17 der SG Sonnenhof Großaspach tätig. Darüber hinaus verpasste der Schlussmann in der aktuellen Saison noch keine einzige Minute und hielt in beachtlichen 13 von 20 Spielen jeweils die Null.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Max Reule eine wichtige Säule in unserer Mannschaft auch weiterhin an uns binden konnten. Er hat sich hier über die Jahre zur absoluten Identifikationsfigur – sowohl auf als auch abseits des Platzes – entwickelt und seine Klasse auch in dieser Spielzeit mit starken Leistungen wieder mehrfach unter Beweis gestellt. Wir sind daher sehr glücklich, dass wir auch in Zukunft auf Max zählen können.“