Löwinnen vor letztem Auftritt des Jahres

Für die 1. Frauen von Eintracht Braunschweig steht am Sonntag die letzte Partie vor der Winterpause an. Im Nachholspiel gastiert die Mannschaft von Trainer Simon Wintgen um 13 Uhr beim 1. FC Sarstedt. Nach dem Sieg im Niedersachsenderby am vergangenen Spieltag gehen die Löwinnen als offizieller Herbstmeister in diese Begegnung.

Die Ausgangslage ist klar. Nach fünfzehn Ligaspielen ist die Eintracht weiterhin ungeschlagen und möchte diese Serie auch zum Jahresabschluss fortsetzen. Der 1. FC Sarstedt belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Vor allem offensiv tun sich die Gastgeberinnen schwer. Mit bislang vierzehn erzielten Treffern gehört Sarstedt zu den torgefährlichsten Teams der Liga von unten betrachtet. Dem gegenüber steht eine zuletzt sehr stabile Defensive der Eintracht.

Trainer Simon Wintgen erwartet dennoch keine einfache Aufgabe. Sarstedt sei aus dem Pokal und aus der vergangenen Saison bekannt und zeichne sich vor allem durch eine hohe Zweikampfintensität aus. Im Vergleich zur Vorsaison habe der Aufsteiger jedoch etwas an Durchschlagskraft verloren. Für die Eintracht gehe es darum, konzentriert zu bleiben und geduldig Lösungen gegen einen tief stehenden Gegner zu finden.

Die Zielsetzung für den Sonntag ist eindeutig. Mit einem weiteren Sieg soll ein sehr erfolgreiches Kalenderjahr abgeschlossen werden. Die Verantwortlichen zeigen sich mit der bisherigen Hinrunde zufrieden, wissen aber auch, dass die entscheidenden Ziele erst in der Rückrunde und im Sommer liegen. Dafür soll in Sarstedt noch einmal eine fokussierte Leistung folgen.