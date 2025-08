Löwers Verletzung trübt Wallufs Freude über den Startsieg

Okriftel. Eine Situation und alle Freude über einen Erfolg kann zur Nebensache werden. So geschehen beim ersten Saisonspiel des Verbandsligisten SG Walluf bei Germania Okriftel. Das Ergebnis stimmte aus SG-Sicht, doch die Knieverletzung von Jan Löwer, vergangene Runde in der Mitte-Staffel der beste Schütze, überschattete alles.

Wallufs neuer Coach Adi Dworschak brachte Last-Minute-Zugang Nazeem Aboubakari, der an bisheriger Wirkungsstätte sein Debüt für die Rheingauer gab. Die nach dem Schock-Moment alles in die Waagschale warfen, kaum Chancen zuließen. Erst kurz nach der Pause musste Torhüter Tim Burghold bei einer Gastgeber-Gelegenheit all sein Können aufbieten. Es blieb Okriftels einzige Chance, bis Robert Kossmagk kurz vor Schluss noch am 2:0 für die Gäste schnupperte. „Die Jungs waren auf den Punkt da“, lobte Fehlau die Einstellung und geht beim Feinschliff davon aus, „dass es von Woche zu Woche besser wird“. Bleibt nun vor dem Heimspiel gegen Breidenbach (So., 15 Uhr) abzuwarten, welcher Befund sich bei Jan Löwer ergibt.