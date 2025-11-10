Löwenberger SV beim 8:2 in Torlaune, VfB Steinhöfel trumpft auf

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SpG Lichterfelde/Finow – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:1
Vor 75 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, die nach einem frühen Rückstand einen deutlichen Verlauf nahm. Die Gäste starteten besser und gingen durch Marlon Hilgert bereits in der 11. Minute in Führung. Doch Lichterfelde/Finow schüttelte sich kurz und fand schnell zurück ins Spiel. Tammes Ole Wolter glich in der 24. Minute aus, und kurz vor der Pause drehte Edgar Weiland die Partie (45.) – sein Treffer war der emotionale Wendepunkt. In der Schlussminute machte Frank Niemann mit dem 3:1 alles klar und sorgte für ausgelassene Stimmung.
FC Kremmen 1920 – SG Grün-Weiß Bärenklau 2:0
Im Duell zwischen Kremmen und Bärenklau war von Beginn an Feuer drin. Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe, doch die Gastgeber hatten die besseren Ideen. In der 55. Minute platzte der Knoten: Marvin Prien traf zur Führung. Danach verteidigte Kremmen leidenschaftlich, ehe in der Nachspielzeit Patrick Breyer vom Punkt den Deckel draufsetzte.
SV Eintracht Bötzow – TSG Fortuna 21 Grüneberg 4:1
Eintracht Bötzow spielte groß auf und ließ der Fortuna kaum Luft zum Atmen. Schon in der 21. Minute brachte Lennert Schwach sein Team in Führung. Direkt nach der Pause legten Sven Knut Neuber (47.) und Niklas Schulz (48.) in nur zwei Minuten nach – ein Doppelschlag, der die Partie entschied. Jonas Bauschulte (60.) machte das vierte Tor perfekt, ehe Henrik Wernicke (75.) wenigstens den Ehrentreffer markierte.
SV Grün-Weiß Bergfelde – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 1:2
Bergfelde erwischte einen Albtraumstart: Nach nur neun Minuten traf Artur Moge für den OFC, und fünf Minuten später erhöhte Omar Ali Dieb (14.) auf 0:2 – die Gäste nutzten jede Unsicherheit eiskalt aus. Bergfelde kämpfte sich zwar zurück ins Spiel, doch die kompakte Defensive der Oranienburger ließ kaum Chancen zu. Erst in der 90. Minute gelang Willi Lerche der Anschlusstreffer, zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Bitter zudem: Emilio Mattner sah in der Schlussminute Gelb-Rot nach einem Foul – ein gebrauchter Tag für Grün-Weiß.
FSV Fortuna Britz 90 – FSV Basdorf 3:0
Der FSV Fortuna Britz 90 legte los wie die Feuerwehr. Thorben Wagner eröffnete in der 11. Minute, Imran Habibi (28.) erhöhte kurz darauf. Noch vor der Pause setzte Niclas Gorgas (45.) den Schlusspunkt – das 3:0 war verdient. Nach der Pause verwaltete Britz den Vorsprung, während Basdorf keine Mittel fand, um ins Spiel zurückzukehren.
Löwenberger SV – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 8:2
Ein echtes Spektakel mit zehn Treffern! Löwenberg spielte von Beginn an dominant und überrollte die Gäste regelrecht. Mathias Still (27.) und David Glaub (30.) stellten früh die Weichen, ehe Fin Neye (56.) und Malte Nimtz (68., 74.) nachlegten. Still schnürte einen Dreierpack (70., 76.), und Glaub traf erneut (84.). Die Gäste kamen zwar durch Henry Preuß und William Pranga (beide 75.) kurzzeitig auf 6:2 heran, doch der LSV ließ sich nicht beirren. Ein Auftritt voller Offensivlust – Löwenberg in Torlaune!
SV Glienicke/Nordbahn – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 3:1
Glienicke zeigte im Heimspiel eine reife, konzentrierte Leistung. Nach einer halben Stunde traf Aurel Hameister (32.) zum 1:0 und setzte damit den Ton. Fabio Rondinelli (74.) und Naveed Qayoumi (84.) sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Leegebruch kam durch Tim Plorin (90.) nur noch zum späten Ehrentreffer. Der SV Glienicke überzeugte, die Partie früh zu entscheiden – ein 3:1-Heimsieg mit starker Teamleistung.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – FC Neuenhagen 1913 0:4
Der FC Neuenhagen trat auswärts konzentriert auf und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Früh im Spiel setzte Tobias Lorenz in der 21. Minute den ersten Treffer und stellte damit die Weichen auf Sieg. Auch nach der Pause blieb Neuenhagen spielbestimmend und legte durch Connor Jason Pistor (47.) und erneut Lorenz (55.) nach. Mattes Rottstock sorgte nur drei Minuten später (58.) für den Endstand. Petershagen/Eggersdorf II kämpfte zwar tapfer, fand aber kein Mittel gegen die klare Überlegenheit der Gäste, die einen ungefährdeten Erfolg mit nach Hause nahmen.
FV Erkner 1920 II – FC Union Frankfurt 2:3
Union Frankfurt startete stark in die Partie und führte durch Tore von Omid Amiri (13.) und Steve Otto (30.) früh mit 0:2. Als Otto nach knapp einer Stunde (59.) erneut traf, schien die Partie entschieden. Doch Erkner bewies Moral, verkürzte zunächst in der 60. Minute und kam durch Karam Almaliji (85.) noch einmal gefährlich heran. In einer hektischen Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, doch Union rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein intensives Spiel, das bis zum Schlusspfiff Spannung bot.
SpG Tauche/Ahrensdorf – SV 1919 Woltersdorf 0:2
Die Partie war lange Zeit ausgeglichen, bevor Woltersdorf nach der Pause seine Chancen eiskalt nutzte. Ben Ole Prüfer traf in der 47. Minute zur Führung, und Maximilian Traue sorgte in der 58. Minute für das beruhigende 0:2. Tauche/Ahrensdorf versuchte anschließend, wieder ins Spiel zu finden, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Woltersdorf verteidigte konzentriert und sicherte sich drei wichtige Punkte.
FC Strausberg II – SG Müncheberg 1:1
Beide Mannschaften lieferten sich ein enges Spiel, das von viel Einsatz und Leidenschaft geprägt war. Strausberg nutzte in der 71. Minute eine Gelegenheit und ging durch Vincent Reichmuth in Führung. Müncheberg zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam in der 80. Minute durch Matthias Köhnke zum Ausgleich. Am Ende stand ein Remis, mit dem beide Teams leben konnten.
VfB Steinhöfel – SG Hangelsberg 47 6:1
Der VfB Steinhöfel zeigte sich in überragender Form und überrollte die Gäste förmlich. Nach dem frühen 1:0 durch Tom Scharnow (17.) konnte Hangelsberg zwar per Foulelfmeter von Leon Schöttke (22.) kurzzeitig ausgleichen, doch danach spielte nur noch Steinhöfel. Lucas Oegel traf noch vor der Pause (43.), ehe Eric Strehl in der zweiten Hälfte vier Tore (50., 76., 83., 90.) erzielte und so zum überragenden Mann des Spiels wurde. Eine Machtdemonstration des VfB, der mit Spielfreude und Zielstrebigkeit überzeugte.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – MTV 1860 Altlandsberg 3:2
Ein echtes Fußball-Drama in Hennickendorf. Nach der Führung durch Maximilian Terzenbach (37.) drehte Altlandsberg das Spiel durch Fabian Tom Redanz (54.) und Eric Habermann (64.). Doch die Hausherren steckten nicht auf, kämpften sich zurück und glichen durch Philipp Raether in der 76. Minute aus. Terzenbach war schließlich erneut zur Stelle (86.) und sicherte seiner Mannschaft den umjubelten Sieg. Altlandsberg beendete die Partie nach Gelb-Rot für Tobias Dwornik (80.) in Unterzahl. Ein mitreißendes Spiel mit packendem Ende.
SV Rot-Weiß Reitwein – BSG Pneumant Fürstenwalde 0:3
Fürstenwalde ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen würde. Philipp Sellmann brachte die Gäste in der 40. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Tommy Schäfer (46.) und Jason-Ben Kirchner (66.) machte schließlich alles klar. Reitwein wehrte sich nach Kräften, doch Pneumant agierte abgeklärt, diszipliniert und gewann klar.
SG 47 Bruchmühle – Storkower SC 1:5
Der Storkower SC zeigte eine dominante Vorstellung. Riccardo Pathe erzielte in der 33. und 42. Minute einen Doppelpack, ehe Nico Schorisch (50.) nachlegte. Bruchmühle kam durch Devrig Hemberger (60.) kurzzeitig heran, doch Louis Marx (68.) und Mathias Reischert (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Ein starker Auftritt der Gäste, die mit Spielfreude überzeugten, während Bruchmühle zu selten Akzente setzen konnte.
