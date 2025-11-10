Löwenberger SV beim 8:2 in Torlaune, VfB Steinhöfel trumpft auf

SpG Lichterfelde/Finow – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:1

Vor 75 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, die nach einem frühen Rückstand einen deutlichen Verlauf nahm. Die Gäste starteten besser und gingen durch Marlon Hilgert bereits in der 11. Minute in Führung. Doch Lichterfelde/Finow schüttelte sich kurz und fand schnell zurück ins Spiel. Tammes Ole Wolter glich in der 24. Minute aus, und kurz vor der Pause drehte Edgar Weiland die Partie (45.) – sein Treffer war der emotionale Wendepunkt. In der Schlussminute machte Frank Niemann mit dem 3:1 alles klar und sorgte für ausgelassene Stimmung.

FC Kremmen 1920 – SG Grün-Weiß Bärenklau 2:0

Im Duell zwischen Kremmen und Bärenklau war von Beginn an Feuer drin. Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe, doch die Gastgeber hatten die besseren Ideen. In der 55. Minute platzte der Knoten: Marvin Prien traf zur Führung. Danach verteidigte Kremmen leidenschaftlich, ehe in der Nachspielzeit Patrick Breyer vom Punkt den Deckel draufsetzte.

SV Eintracht Bötzow – TSG Fortuna 21 Grüneberg 4:1

Eintracht Bötzow spielte groß auf und ließ der Fortuna kaum Luft zum Atmen. Schon in der 21. Minute brachte Lennert Schwach sein Team in Führung. Direkt nach der Pause legten Sven Knut Neuber (47.) und Niklas Schulz (48.) in nur zwei Minuten nach – ein Doppelschlag, der die Partie entschied. Jonas Bauschulte (60.) machte das vierte Tor perfekt, ehe Henrik Wernicke (75.) wenigstens den Ehrentreffer markierte.

SV Grün-Weiß Bergfelde – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 1:2

Bergfelde erwischte einen Albtraumstart: Nach nur neun Minuten traf Artur Moge für den OFC, und fünf Minuten später erhöhte Omar Ali Dieb (14.) auf 0:2 – die Gäste nutzten jede Unsicherheit eiskalt aus. Bergfelde kämpfte sich zwar zurück ins Spiel, doch die kompakte Defensive der Oranienburger ließ kaum Chancen zu. Erst in der 90. Minute gelang Willi Lerche der Anschlusstreffer, zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Bitter zudem: Emilio Mattner sah in der Schlussminute Gelb-Rot nach einem Foul – ein gebrauchter Tag für Grün-Weiß.

FSV Fortuna Britz 90 – FSV Basdorf 3:0

Der FSV Fortuna Britz 90 legte los wie die Feuerwehr. Thorben Wagner eröffnete in der 11. Minute, Imran Habibi (28.) erhöhte kurz darauf. Noch vor der Pause setzte Niclas Gorgas (45.) den Schlusspunkt – das 3:0 war verdient. Nach der Pause verwaltete Britz den Vorsprung, während Basdorf keine Mittel fand, um ins Spiel zurückzukehren.

Löwenberger SV – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 8:2

Ein echtes Spektakel mit zehn Treffern! Löwenberg spielte von Beginn an dominant und überrollte die Gäste regelrecht. Mathias Still (27.) und David Glaub (30.) stellten früh die Weichen, ehe Fin Neye (56.) und Malte Nimtz (68., 74.) nachlegten. Still schnürte einen Dreierpack (70., 76.), und Glaub traf erneut (84.). Die Gäste kamen zwar durch Henry Preuß und William Pranga (beide 75.) kurzzeitig auf 6:2 heran, doch der LSV ließ sich nicht beirren. Ein Auftritt voller Offensivlust – Löwenberg in Torlaune!

SV Glienicke/Nordbahn – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 3:1

Glienicke zeigte im Heimspiel eine reife, konzentrierte Leistung. Nach einer halben Stunde traf Aurel Hameister (32.) zum 1:0 und setzte damit den Ton. Fabio Rondinelli (74.) und Naveed Qayoumi (84.) sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Leegebruch kam durch Tim Plorin (90.) nur noch zum späten Ehrentreffer. Der SV Glienicke überzeugte, die Partie früh zu entscheiden – ein 3:1-Heimsieg mit starker Teamleistung.