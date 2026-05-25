Löwenberg siegt, 3 Platzverweise in Altlandsberg, SG Müncheberg top

Ostbrandenburgliga

MTV 1860 Altlandsberg – FC Neuenhagen 1913 1:2

Der FC Neuenhagen 1913 gewann beim MTV 1860 Altlandsberg knapp. Tobias Dwornik brachte die Gastgeber in der 62. Minute in Führung. Kevin Leonard Wolchow gelang in der 74. Minute der Ausgleich. Trotz Unterzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Toni Wolter (77.) drehten die Gäste die Partie noch: Mattes Rottstock erzielte in der 90. Minute den späten Siegtreffer. In der Nachspielzeit wurde es hitzig, als Cedric Stern (92.) und Christoph Ziesche (93.) jeweils mit Gelb-Rot bzw. Rot vom Platz gestellt wurden.

FC Strausberg II – FV Erkner 1920 II 3:2

Der FC Strausberg II feierte einen dramatischen Heimsieg. Fionn Haserück brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus, ehe Julius Meinhold in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. In einer spektakulären Schlussphase traf Karl Pawlik in der 90.+4 Minute zum 2:1 für Erkner, doch Jan Günther glich nur zwei Minuten später aus (90.+6). In der 90.+8 Minute avancierte erneut Julius Meinhold zum Matchwinner und erzielte den 3:2-Endstand.

VfB Steinhöfel – SpG Tauche/Ahrensdorf 1:1

Vor 36 Zuschauern trennten sich der VfB Steinhöfel und die SpG Tauche/Ahrensdorf mit einem Unentschieden. Tim Liske brachte die Gäste in der 55. Minute in Führung, doch Robert Krips antwortete nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich (57.). Danach blieb es beim 1:1.

SG Hangelsberg 47 – SG Müncheberg 0:5

Die SG Müncheberg gewann bei der SG Hangelsberg 47 deutlich. Fabian Hirsch eröffnete den Torreigen in der 35. Minute. Hannes Gersdorf (39.) und Kai Lukas Deutschmann (44.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Tim Sowinski (68.), ehe ein Eigentor in der 79. Minute den 5:0-Endstand besiegelte.

BSG Pneumant Fürstenwalde – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 2:2

Die Zuschauer sahen ein umkämpftes 2:2-Unentschieden. Ein Eigentor brachte Pneumant früh in Führung (7.), Tim Gaberle glich in der 30. Minute aus. Tim Schneider brachte die Gäste in der 84. Minute in Führung, doch Chris Thieme rettete den Gastgebern mit einem späten Treffer in der 90.+7 Minute noch einen Punkt.

Storkower SC – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt

Die Partie wurde abgesagt.

FC Union Frankfurt – SV Rot-Weiß Reitwein 0:0

Der FC Union Frankfurt und der SV Rot-Weiß Reitwein trennten sich torlos. In einer ausgeglichenen Begegnung fehlten beiden Teams die klaren Abschlüsse, sodass es beim 0:0 blieb.

SV 1919 Woltersdorf – SG 47 Bruchmühle 2:3

Die SG 47 Bruchmühle gewann beim SV 1919 Woltersdorf trotz Unterzahl. Niklas Bauer brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, ehe er kurz darauf ein Eigentor zum 1:1 verursachte (26.). Devrig Hemberger (52.) und Kevin Dänhardt (79.) stellten auf 3:1. Tom Viehrig verkürzte zwar noch in der 81. Minute, doch Bruchmühle brachte den Sieg über die Zeit. Zudem sah Maximilian Traue in der 20. Minute Rot, sodass Woltersdorf lange in Unterzahl spielte.

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