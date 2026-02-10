Löwen wehren sich gegen strittige Pfiffe – Mang kündigt Beschwerdebrief an

Markus Kauczinski reagiert unzufrieden auf die Spielleitung von Yannick Sager beim 1:2 der Löwen gegen Stuttgart II – Foto: Stefan Matzke

Seit fünf Spielen ist 1860 sieglos. Nach dem 1:2 in Stuttgart hörte man Selbstkritik, doch auch der Schiri-Verdruss wächst. Jetzt wehrt sich der Verein endlich.

Kein Verein in der 3. Liga wird so oft benachteiligt wie der TSV 1860. Laut Ex-Referee Rafati (liga3-online) kamen beim 1:2 gegen Stuttgarts U 21 zwei Fehlentscheidungen hinzu: Bei zwei Fouls im Strafraum – Catovic an Reinthaler, Meyer an Niederlechner – hätte es laut Babak Rafati Strafstoß geben müssen. Mit nun 17 falschen Pfiffen liegen die Löwen in der Benachteiligungstabelle deutlich in Führung, Verl (12) und Duisburg (10) folgen mit Abstand. Ein Umstand, den der Tabellenneunte nicht länger hinnehmen möchte. „Wir werden Beschwerde beim DFB einlegen“, sagte Präsident Gernot Mang im exklusiven Gespräch mit dem Münchner Merkur und der tz: „So kann es nicht weitergehen! Ich habe kein Problem mit ein, zwei Fehlern. Aber es geht um Elfmeter, Abseitssituationen, klare Szenen – zuletzt wieder in Stuttgart. Das ist nicht mehr akzeptabel.“

Erkennt Mang in der Häufung von Fehlentscheidungen ein Muster? „Ich kann es mir nicht erklären“, sagt der Oberlöwe, „aber der Eindruck entsteht. Wir verlangen einfach Neutralität und saubere Entscheidungen. Um Entscheidungen zu treffen, wie einen Elfmeter für 1860 nach dem Foul an Florian Niederlechner zu pfeifen, braucht es keinen VAR.“ Sein Erklärungsansatz: „Wir sind kein Chaos-Klub. Aber klar ist: Gegen 1860 ist immer Emotion drin, es ist für Gegner oft mehr ein Pokalspiel als ein normales Liga-Spiel, auch weil mehr Fans im Stadion sind als normal. Darauf müssen sich auch die Schiedsrichter und die Assistenten einstellen.“

Dass 1860 bewusst benachteiligt wird, will Mang aber nicht glauben: „Das möchte ich niemandem unterstellen. Aber ich mache mir Sorgen, ob wir immer die nötige Qualität an Schiedsrichtern bekommen, die der Spielpaarung angemessen sind.“