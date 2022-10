Löwen verzücken ihre alten Idole: Lorant sieht beste Saisonleistung der Generation 2022 Vanenburg: „1860 lebt“

München – Er kam aus Block L der Stehhalle, Reihe 6. Der ältere Herr, der dort saß, hat den Ruf eines Grantlers. Am Samstag jedoch sparte er nicht mit Lob, im Gegenteil. „1860 hat sehr gut gespielt“, sagte Fußballrentner Werner Lorant, 73:

„Ein verdienter Sieg. Der Gegner hatte ja fast keine Torchance.“ Während der Kulttrainer sein Urteil fällte, schlugen die Löwen final per Doppelschlag zu. Die Fans in der Stehhalle erhoben sich, auch die alten Helden in Reihe L. Lorant blieb sitzen. Doch er sah zufrieden aus, als er sich einen weiteren Zigarillo ansteckte.

An einem sonnigen Herbstsamstag, vor den Augen von Lorant und anderen Vereinsidolen, trumpften die Löwen mit ihrer besten Saisonleistung auf. Sie dominierten das Spitzenspiel, mussten nur bei zwei frühen Abwehr-Aussetzern ihr zurückgekehrtes Glück in Anspruch nehmen, doch speziell nach der Pause ließen sie ihrem schärfsten Verfolger kaum Luft zum Atmen. Michael Köllners Team, personell unverändert gegenüber Osnabrück, taktisch entscheidend angepasst (4-2-3-1), zeigte Tugenden, die Lorant auch deshalb gefielen, weil sie an die „Goldenen 90er“ erinnerten: Biss in den Zweikämpfen, extreme Laufbereitschaft, Flügelspiel, das alles gepaart mit einer Spielfreude, die spät, aber folgerichtig zu Treffern führte.