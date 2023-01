Löwen verstärken sich mit Offensivspieler

„Wir freuen uns, dass wir mit Presley einen sehr schnellen offensiven jungen Spieler für die linke Seite zum KSV holen und damit unsere Offensive weiter stärken“, freut sich KSV-Vorstand Swen Meier über den Neuzugang.

„Unser Spiel läuft zu oft über eine Seite. Um unsere Offensivbemühungen zu unterstützen, stand eine Verstärkung für die linke Seite ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Presley hat uns dabei sehr schnell mit seinen Offensivqualitäten überzeugt“, fügt Ingmar Merle hinzu, der bei den Löwen zusammen mit den Gremien die sportlichen Planungen koordiniert.

Presley Pululu ist im Sommer 2022 aus der U23 des SC Paderborn zum Drittligisten SC Verl gewechselt. Der am 25.7.2002 geborene Offensivspieler überzeugte die Verantwortlichen in Verl durch seine hohe Schnelligkeit und Zug zum Tor. Zuvor kam er bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn zu zwölf Einsätzen, in denen er fünf Tore erzielte. Beim SC Verl kam Pululu zu fünf Einsätzen in der 3. Liga. Ausgebildet wurde der offensive Außenbahnspieler zuvor in der Jugend des FC Basel. Nach der Verpflichtung von Sercan Sararer im Mittelfeld ist Presley Pululu bei den Nordhessen der zweite Winterneuzugang für die Offensive.