Löwen verstärken ihre Offensive Leon Damer kommt aus Chemnitz von red · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser

eon Damer (re.) im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel verstärkt sich für das zentrale Mittelfeld mit Leon Damer vom Chemnitzer FC. Damer kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden und als Rechtsaußen fungieren. Der 26-Jährige unterschrieb sein Arbeitspapier mit einer Laufzeit von zwei Jahren bis zum 30.6.2028.

„Leons Flexibilität im Angriffsspiel ist ein großer Mehrwert für unsere Mannschaft, da er mehrere Positionen bekleiden und unterschiedliche Rollen ausfüllen kann. Neben seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt er durch seine Spielintelligenz, seinen Standards und seinen Teamgedanken. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell integrieren und einen wichtigen Beitrag zu unseren sportlichen Zielen leisten wird. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt KSV-Sportdirektor Tobias Damm.





„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die gemeinsame Zeit in Kassel. Nach den sehr guten Gesprächen hat es sich für mich absolut richtig angefühlt, und ich kann es kaum erwarten, alles für unsere gemeinsamen Ziele zu geben“, freut sich Damer auf seine neue Station in Nordhessen.