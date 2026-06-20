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Löwen verstärken ihre Offensive
Leon Damer kommt aus Chemnitz
von red · Heute, 13:48 Uhr · 0 Leser
eon Damer (re.) im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel
Der KSV Hessen Kassel verstärkt sich für das zentrale Mittelfeld mit Leon Damer vom Chemnitzer FC. Damer kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden und als Rechtsaußen fungieren. Der 26-Jährige unterschrieb sein Arbeitspapier mit einer Laufzeit von zwei Jahren bis zum 30.6.2028.
„Leons Flexibilität im Angriffsspiel ist ein großer Mehrwert für unsere Mannschaft, da er mehrere Positionen bekleiden und unterschiedliche Rollen ausfüllen kann. Neben seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt er durch seine Spielintelligenz, seinen Standards und seinen Teamgedanken. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell integrieren und einen wichtigen Beitrag zu unseren sportlichen Zielen leisten wird. Wir freuen uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt KSV-Sportdirektor Tobias Damm.
„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die gemeinsame Zeit in Kassel. Nach den sehr guten Gesprächen hat es sich für mich absolut richtig angefühlt, und ich kann es kaum erwarten, alles für unsere gemeinsamen Ziele zu geben“, freut sich Damer auf seine neue Station in Nordhessen.
Der am 31.1.2000 in Hannover geborene Leon Damer durchlief die Jugendstationen von Hannover 96. Er bringt die Erfahrung von 52 Drittligaspielen sowie 91 Einsätzen in der Regionalliga Nordost sowie 29 Einsätzen in der Regionalliga Nord mit. Sein Profidebüt gab er beim TSV Havelse, ehe er über den Halleschen FC zum Chemnitzer FC wechselte.