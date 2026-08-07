Löwen verspielen 2:0-Führung – Später Wahnsinn in der Regionalliga

Erstes Saisontor für Niederlechner, doch die Löwen müssen weiter auf den ersten Sieg warten – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 3. Spieltag der Regionalliga Bayern hatte einiges zu bieten: Tore in der Nachspielzeit, späte Ausgleichstreffer und eine neue Tabellenführung. Besonders bitter verlief der Abend für den TSV 1860 München, der beim Heimauftakt im ausverkauften Grünwalder Stadion gegen den FC Augsburg II eine 2:0-Führung aus der Hand gab. Währenddessen setzte sich der FC Memmingen in Bayreuth durch und übernimmt vorerst die Tabellenführung.

Für die Löwen begann der erste Heimauftritt nach dem Zwangsabstieg nach Maß. Michael Eberwein brachte 1860 per Handelfmeter in Führung, Florian Niederlechner legte wenig später per Kopf zum 2:0 nach. Die Münchner waren im ersten Durchgang klar überlegen und hätten die Führung durchaus weiter ausbauen können. Kurz vor der Pause kamen die Fuggerstädter jedoch aus dem Nichts zum Anschlusstreffer durch Thomas Kastanaras. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zunehmend. Die Gäste wurden immer gefährlicher und belohnten sich in der 74. Minute: Aris Malaj traf per Kopf zum 2:2. 1860 drängte in der Schlussphase noch auf den Sieg, der erste Saisonsieg muss nach dem Remis aber weiter warten.

Einen späten doppelten Punktverlust musste auch der SV Wacker Burghausen beim TSV Aubstadt hinnehmen. Die Gastgeber gingen nach einer Flanke von Leon Heinze durch Max Grimm per Kopf in Führung und hatten im ersten Durchgang insgesamt mehr vom Spiel. Nach der Pause schlug Wacker jedoch zurück: Moritz Leitner glich mit einem Distanzschuss aus. In der 73. Minute drehte Noa-Gabriel Simic die Partie per Foulelfmeter sogar komplett. Doch Aubstadt gab sich nicht geschlagen und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. Max Grimm schnürte mit seinem zweiten Kopfballtreffer des Abends den Doppelpack und rettete Aubstadt damit noch einen Punkt. Damit bleibt Wacker ungeschlagen, muss aber erstmals Punkte abgeben.

Der FC Memmingen darf sich dagegen über den Sprung an die Tabellenspitze freuen. Bei der SpVgg Bayreuth setzte sich der FCM mit 3:1 durch. Luan Fusaro brachte die Gäste früh in Führung, ehe Niklas Jeck für Bayreuth ausglich. Memmingen blieb jedoch vor allem über Konter gefährlich und schlug noch vor der Pause erneut zu: Luis Pfaumann stellte auf 2:1. In der zweiten Halbzeit drängte Bayreuth auf den Ausgleich und war dem 2:2 zeitweise nahe. Stattdessen sorgte erneut Pfaumann in der 71. Minute nach einem Abwehrfehler für die Entscheidung.

Auch der TSV Buchbach feierte einen späten Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg II. Lange Zeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten, aber kein Treffer fallen wollte. Das änderte sich erst in der Schlussphase: In der 92. Minute nutzte Faton Dzemailji einen Konter und traf aus rund 35 Metern ins leere Tor. Nur zwei Minuten später legte Tobias Stoßberger nach und schlenzte den Ball aus 18 Metern ins linke Eck. Mit dem Doppelschlag in der Nachspielzeit sicherte sich Buchbach einen 2:0-Erfolg und bleibt damit ebenfalls ohne Niederlage.

Der TSV Landsberg musste sich im Heimspiel gegen den FV Illertissen mit einem 2:2 begnügen. Illertissen ging nach einem Foul an Denis Milic per Strafstoß durch den Gefoulten selbst in Führung. Nach der Pause drehte Landsberg auf und belohnte sich innerhalb weniger Minuten doppelt: Tiziano Mulas köpfte zum Ausgleich ein, ehe Halit Yilmaz einen weiteren Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelte. Die Hausherren hatten anschließend sogar die große Chance auf das 3:1, doch stattdessen schlug Illertissen zurück. Elidon Qenaj traf in der 78. Minute zum 2:2. In der Schlussphase drängten beide Teams noch auf den Sieg, doch es blieb beim Remis.