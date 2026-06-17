Löwen verpflichten Tristan Wagner vom Greifswalder FC

– Foto: Greifswalder FC

„Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt. Obwohl er noch jung ist, hat er sich bereits in der anspruchsvollen Regionalliga Nordost etabliert und dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht“, schickt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel voraus.

Tristan Wagner (geboren am 6. Juli 2005) begann seine fußballerische Ausbildung beim FC Mecklenburg Schwerin, ehe er sich 2019 dem F.C. Hansa Rostock anschloss. Dort sammelte er in der Saison 2023/24 für die zweite Mannschaft seine ersten Herren-Erfahrungen in der Regionalliga Nordost. Nach einem weiteren Jahr beim FCH in der NOFV-Oberliga Nord wechselte Wagner zur Saison 2025/26 zum Greifswalder FC. Für den GFC absolvierte er in der vergangenen Spielzeit 33 Partien in der Regionalliga Nordost und steuerte dabei drei Tore sowie drei Vorlagen bei.

„Tristan kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und ist darüber hinaus auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar. Gleichzeitig zeichnet er sich durch großen Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft aus – Eigenschaften, die wir in unserer täglichen Arbeit mit jungen Spielern besonders schätzen. Es ist Teil unserer Philosophie, talentierte Spieler in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen. Tristan bringt diese Voraussetzungen mit und wir werden ihm die Zeit und das Vertrauen geben, die er für seine weitere Entwicklung benötigt“, so Kessel abschließend.

„Als sich die Eintracht bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der Wechsel nach Braunschweig ist für mich eine große Chance und genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung. Jetzt gilt es für mich, mich schnell an das höhere Niveau zu gewöhnen, jeden Tag dazuzulernen und mich bestmöglich einzubringen. Meine Vielseitigkeit gehört zu meinen größten Stärken, weil ich auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und die Aufgabe bei diesem Traditionsverein. Mein Dank gilt den Verantwortlichen für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen“, sagt Tristan Wagner selbst.