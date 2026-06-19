Löwen verpflichten Jonas Nickisch

Jonas Nickisch (re.) wird künftig das Tor der Löwen hüten. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel hat sich für die neue Saison die Dienste von Jonas Nickisch als neuen Torwart gesichert. Nickisch wechselt von Drittligist 1. FC Saarbrücken nach Nordhessen. Der 22-jährige erhält zunächst einen Einjahresvertrag bis zum 30.6.2027.

KSV-Sportdirektor Tobias Damm zur Verpflichtung von Jonas Nickisch: "Wir sind froh, dass wir mit Jonas ein spannendes Torwarttalent für uns gewinnen konnten. Wir standen schon länger im intensiven Austausch mit ihm und seinem Umfeld. Jonas bringt ein modernes Torwartprofil mit, ist auf der Linie stark, verfügt über eine gute Strafraumbeherrschung und ist auch im Spielaufbau sehr sauber. Die Verpflichtung passt absolut in unsere strategische Ausrichtung."



"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim KSV Hessen Kassel. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe großes Vertrauen gespürt. Nach einer intensiven Zeit möchte ich nun wieder konstant auf dem Platz stehen, Verantwortung übernehmen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Ich kann es kaum erwarten, die Löwenfans kennenzulernen und gemeinsam mit dem KSV in die Saison zu starten und die nächsten Schritte zu gehen“, freut sich Jonas Nickisch auf die neue Aufgabe in Nordhessen.





Der am 21. April 2004 in Dresden geborene Torhüter wurde im Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig ausgebildet. Dort gehörte er zudem zum Profikader des Bundesligisten und konnte wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln. Darüber hinaus absolvierte Nickisch einen Einsatz für die deutsche U19-Nationalmannschaft des DFB.





Nach seiner Zeit in Leipzig stand der Schlussmann beim 1. FC Köln unter Vertrag und sammelte in der U23 des Traditionsvereins Spielpraxis in der Regionalliga West. Zuletzt gehörte er zum Kader des 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga.