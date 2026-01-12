Löwen verpflichten Faride Alidou auf Leihbasis

Eintracht Braunschweig verstärkt sich für die anstehende Rückrunde mit Offensivspieler Faride Alidou. Der 24-Jährige wechselt bis zum 30. Juni 2026 auf Leihbasis vom 1. FC Kaiserslautern in die Löwenstadt. Darüber hinaus wurde eine Kaufoption vereinbart. Alidou wird mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Faride Alidou (18. Juli 2001; 1,86 Meter) wurde in Hamburg geboren und spielte in der Jugend beim Hamburger SV in seiner Heimatstadt. In seiner bisherigen Karriere folgten Stationen bei Eintracht Frankfurt, beim 1. FC Köln, Hellas Verona (Italien) und dem 1. FC Kaiserslautern. Unter anderem stehen 41 Spiele in der Bundesliga (vier Tore, eine Vorlage) und 46 Partien in der 2. Bundesliga (drei Tore, zehn Vorlagen) in seiner Vita. Auch fünf Einsätze in der Champions League kann Alidou vorweisen (ein Treffer).



„Wir freuen uns sehr, dass wir Faride Alidou für uns gewinnen konnten. Faride bringt Alles für einen Offensivspieler mit. Er ist dynamisch, clever in den Halbräumen, hat Tiefgang und ist torgefährlich. Dies hat er trotz seiner jungen Jahre bereits unter anderem in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Faride braucht wieder das Selbstvertrauen und den Spielrhythmus, um seine großen Qualitäten mit Überzeugung auf den Platz zu bringen. Dazu hatten wir sehr offene Gespräche mit ihm, in denen er sofort signalisiert hat, dass er anpacken wird und unbedingt zu uns will. Wir sind überzeugt, ihn zurück in seine Stärken zu bringen“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.





Faride Alidou ergänzt: „Die Gespräche waren sehr positiv, mit allen Beteiligten hatte ich einen guten Austausch. Ich freue mich hier zu sein und kann es kaum abwarten, für die Eintracht aufzulaufen und mit den Fans Gas zu geben.“