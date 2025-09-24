Löwen verpflichten Danny Breitfelder für den Sturm

Der KSV Hessen Kassel ist auf der Suche nach einer weiteren Alternative für die Offensive nochmal aktiv geworden. Mit dem 28-jährigen Danny Breitfelder verpflichten die Löwen einen Mittelstürmer und erweitern damit ihre Optionen in der Offensive. Breitfelder stand bis zum Sommer beim Westregionalligisten Fortuna Köln unter Vertrag. In Kassel erhält der 1,88 Meter große Mittelstürmer zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.
„Wir freuen uns mit Danny noch einen mitspielenden Stürmer gefunden zu haben, der vorn variabel einsetzbar ist, Bälle festmacht und top fit zu uns stößt. Er wird mit seiner Erfahrung unser Spiel bereichern und uns offensiv nochmal mehr Möglichkeiten geben“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.
Danny Breitfelder zu seinem Engagement beim KSV: „In Kassel treffe ich auf eine sehr starke Mannschaft. Ich freue mich deshalb umso mehr, nun ein Teil dieses Teams zu sein. Mein Ziel ist es, meine Qualitäten einzubringen und so der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“
Der am 19. Februar 1997 geborene Danny Breitfelder ist in der Regionalliga Südwest kein Unbekannter: In der Saison 2021/22 spielte er für den FC Rot-Weiß Koblenz und in der Saison 2022/23 stürmte er für den TSV Steinbach-Haiger. Er bringt die Erfahrung von 48 Spielen in der Regionalliga Südwest, 38 Spielen in der Regionalliga Nordost sowie 37 Spielen in der West-Regionalliga mit. Hinzu kommen elf Einsätze in der 3. Liga für den Chemnitzer FC. Ausgebildet wurde Breitfelder u.a. beim 1.FC Energie Cottbus, Dynamo Dresden und Chemnitzer FC.