Löwen verpflichten Danny Breitfelder für den Sturm

Der KSV Hessen Kassel ist auf der Suche nach einer weiteren Alternative für die Offensive nochmal aktiv geworden. Mit dem 28-jährigen Danny Breitfelder verpflichten die Löwen einen Mittelstürmer und erweitern damit ihre Optionen in der Offensive. Breitfelder stand bis zum Sommer beim Westregionalligisten Fortuna Köln unter Vertrag. In Kassel erhält der 1,88 Meter große Mittelstürmer zunächst einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

„Wir freuen uns mit Danny noch einen mitspielenden Stürmer gefunden zu haben, der vorn variabel einsetzbar ist, Bälle festmacht und top fit zu uns stößt. Er wird mit seiner Erfahrung unser Spiel bereichern und uns offensiv nochmal mehr Möglichkeiten geben“, sagt KSV-Geschäftsführer Sören Gonther.

Danny Breitfelder zu seinem Engagement beim KSV: „In Kassel treffe ich auf eine sehr starke Mannschaft. Ich freue mich deshalb umso mehr, nun ein Teil dieses Teams zu sein. Mein Ziel ist es, meine Qualitäten einzubringen und so der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“