Löwen verpflichten Cemal Kaymaz

Cemal Kaymaz (re.) wird künftig das Trikot der Löwen tragen. Im Bild mit KSV-Sportdirektor Tobias Damm (li.). – Foto: Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel verpflichtet für das defensive Mittelfeld den 28-jährigen Cemal Kaymaz. Kaymaz war zuletzt in der Regionalliga Nordost beim ZFC Meuselwitz im Einsatz. Kaymaz erhält beim KSV einen Einjahresvertrag bis zum 30.6.2027 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

KSV-Sportdirektor Tobias Damm zur Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Cemal einen erfahrenen und zugleich hungrigen Spieler für uns gewinnen konnten. Er hat in der Regionalliga und 3. Liga bereits seine Qualitäten unter Beweis gestellt und bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Mit seiner Physis und seinem Spielverständnis wird er unserem Kader zusätzliche Impulse geben. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns schnell integrieren und eine wichtige Rolle einnehmen wird.“

"Die Gespräche mit Tobi und den Verantwortlichen beim KSV verliefen von Anfang an sehr gut. Sie haben mir gleich ein gutes Gefühl gegeben, dass Kassel die richtige Wahl für mich ist. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die neue Saison und darauf meine Mannschaft kennenzulernen", sagt Cemal Kaymaz.