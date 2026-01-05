Löwen verpflichten Abwehrspieler Tim Knipping

Der KSV Hessen Kassel freut sich, dass der in Kassel geborene Innenverteidiger Tim Knipping zurück nach Nordhessen kommt. Knipping kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln. Der 33-jährige Kasseler debütierte in der Saison 2010/11 als U19-Spieler im Seniorenbereich bei den Löwen. Knipping erhält einen Vertrag bis zum 30.6.2027.

„Wir haben in der Hinrunde zu viele unnötige Gegentore bekommen, umso mehr freuen wir uns, dass es uns nach intensiven Gesprächen nun gelungen ist, Tim von einer Rückkehr nach Kassel zu überzeugen. Mit seiner Erfahrung als Innenverteidiger bekommen wir neue Optionen für mehr Stabilität in unserer Abwehr“, freut sich KSV-Cheftrainer René Klingbeil über die Verpflichtung von Tim Knipping.

Tim Knipping zu seiner Rückkehr nach Kassel: „Der KSV hat ein starkes Jahr 2025 gespielt und saisonübergreifend die zweitmeisten Punkte der Liga gesammelt. Ich freue mich, dass ich wieder an meine erste Wirkungsstätte zu meinem Heimatverein zurückkehre und Teil einer gut aufgestellten Mannschaft werde. Ich bin überzeugt davon, dass der KSV auf einem guten Weg ist, eine noch stärkere Rolle in der Regionalliga Südwest einzunehmen. Mit meiner Erfahrung will ich einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine starke Rückrunde spielen, weniger Tore zulassen und mit dem Team will ich alles dafür geben, dass wir im Hessenpokal ins Finale einziehen.“