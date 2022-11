Wieder kein Sieg: Das Gesicht von 1860-Trainer Köllner spricht Bände. – Foto: Stefan Matzke/Sampics

Löwen verpassen Befreiungsschlag gegen RW Essen – Köllner muss weiter um seinen Job bangen Vrenezis Elfmeter reicht nicht zum Sieg

Durch ein spätes Gegentor hat der TSV 1860 gegen RW Essen vor der WM-Pause den Befreiungsschlag verpasst. Wird es jetzt eng für Trainer Köllner?

München – Das letzte Heimspiel des Jahres plätscherte träge vor sich hin, als zumindest die Löwen-Ultras für ein paar Knalleffekte sorgten. Früher war mehr Lametta? Von wegen! Rote und grüne Bengalos ließen die Westkurve ab der in Giesing heiligen 60. Minute weihnachtlich leuchten. Der Anlass war zwar ein anderer, weniger festlich (das Zehnjährige der Fangruppierung „Panzerknacker“), aber egal – das Feuerwerk läutete zumindest eine Schlussphase ein, die es in sich hatte. Zunächst gingen die bis dahin glücklos kämpfenden Löwen doch noch in Führung: Kapitän Stefan Lex holte einen Foulelfmeter raus, Albion Vrenezi verwandelte sicher vor dem Block der Essen-Fans, in dem es auch immer wieder loderte (77.). Durch den ersten eigenen Treffer nach fast sechs Stunden Spielzeit war der Befreiungsschlag für den TSV 1860 nun greifbar, jedoch: In der Nachspielzeit gab es noch einen Freistoß für RWE: Tarnat lupfte in die Mitte, Bastians hielt seinen Schädel hin – 1:1.

Fussball 3.Liga / TSV 1860 Muenchen - Rot Weiss Essen – Foto: Imago Images / Frank Hoermann/SVEN SIMON

TSV 1860 München: Trainer Michael Köllner nach Remis gegen RW Essen kämpferisch Ein Ergebnis, mit dem die Löwen den Sprung zurück in die Top-3 verpassten. Und vor allem: Ein Ergebnis, das nicht dazu geeignet ist, dass Michael Köllner der Weihnachtszeit ohne Sorgen entgegen blicken kann. Reicht der engagierte Auftritt von Vrenezi & Co., damit er seinen Job behalten darf? In seinen Statements nach dem Spiel machte der 1860-Trainer deutlich, dass er seinen Stuhl nicht freiwillig räumen wird.