Löwen verlieren zuhause gegen Bochum

Eintracht Braunschweig hat im Heimspiel gegen den VfL Bochum eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga verloren die Löwen vor 21.455 Zuschauern im Eintracht-Stadion mit 0:2 (0:1). Trotz eines engagierten Auftritts und zahlreicher Torchancen blieb die Mannschaft von Heiner Backhaus erneut ohne Punktgewinn.

Beide Teams starteten mit zehn Punkten in die Partie – entsprechend wichtig war das Duell im Tabellenkeller. Doch der Auftakt verlief für die Eintracht unglücklich: Bereits nach sieben Minuten köpfte Cajetan Benjamin Lenz eine Ecke an die Unterkante der Latte, von wo der Ball ins Netz sprang. Die Löwen reagierten sofort, übten hohen Druck aus und erarbeiteten sich Chancen. Leon Bell Bell traf nach einem Abpraller nur die Latte (9.), Chris Conteh und Sidi Sané scheiterten mit weiteren Versuchen.

Die Braunschweiger dominierten das Spiel, suchten den Weg nach vorn und zwangen die Gäste immer wieder zu Fehlern. Kurz vor der Pause durften die Fans kurz jubeln – Max Marie hatte den Ball wuchtig im Tor versenkt, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht. So blieb es beim 0:1 zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser in die Partie und verteidigten kompakter. Die Eintracht drückte weiter, doch im letzten Drittel fehlte die Präzision. Der VfL hingegen nutzte eine Unachtsamkeit eiskalt: Francis Onyeka traf nach Vorarbeit von Philipp Hofmann zum 0:2 (73.).

Trotz des Rückschlags steckte die Backhaus-Elf nicht auf. In der Nachspielzeit bekam die Eintracht nach einem Foul an Sebastian Polter noch einen Elfmeter zugesprochen, doch Timo Horn parierte den Versuch des Gefoulten. So blieb es beim 0:2 – eine Niederlage, die aufgrund des Spielverlaufs vermeidbar schien.

Heiner Backhaus:

„Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, aber wieder nicht das Ergebnis erzielt, das wir wollten. Uns fehlt derzeit die Effizienz – sowohl vorne als auch hinten. Wir haben viele Bälle erobert, viel investiert, aber in den entscheidenden Momenten nicht das Quäntchen Glück gehabt. Bochum war kaltschnäuziger. Das ist in unserer Situation brutal bitter.“

Sven Köhler:

„Das frühe Gegentor hat uns nicht geschockt, im Gegenteil: Wir haben danach richtig Druck gemacht und eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber am Ende zählen die Tore. Es ist frustrierend, weil wir viel investieren und nichts mitnehmen.“

Nach der erneuten Länderspielpause steht für die Eintracht das nächste Auswärtsspiel an. Am 21. November 2025 (18.30 Uhr) gastieren die Löwen bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion – mit dem klaren Ziel, die Serie ohne Sieg endlich zu beenden.