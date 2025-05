Löwen verlängern Vertrag mit Trainer René Klingbeil

„René hat unserer Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben. Wir sind als Mannschaft nicht nur mental stabil, wir spielen jetzt auch richtig guten Fußball, der auch unsere Fans begeistert. Mit seiner offenen Art passt er einfach perfekt zu unserem Verein“, freut sich KSV-Geschäftsführer Sören Gonther über die Vertragsverlängerung mit dem Trainer.



René Klingbeil gilt bei den Nordhessen als der Vater der erfolgreichen Rückrunde, in der die Löwen am vergangenen Sonntag vorzeitig den Klassenerhalt fest machen konnten.



„Ich fühle mich beim KSV sehr wohl. Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg. Mit dem Klassenerhalt haben wir das erste Saisonziel erreicht. Jetzt wollen wir auch im Finale des Krombacher Hessenpokals die Saison mit einem Sieg gegen Wehen-Wiesbaden vergolden“, sagt René Klingbeil. Dem Sieger des Pokalfinales am 24. Maiwinkt der Einzug in den DFB-Pokal.



„Mit Klingbeils Verpflichtung haben wir die Wende eingeleitet“, führt Gonther fort.

Mit dem feststehenden Klassenerhalt könne der Verein die weiteren Planungen für die kommende Saison in der Regionalliga Südwest konkretisieren: „Mit Klinge haben wir dazu nun den ersten Schritt getan. In den kommenden Tagen und Wochen arbeiten wir nun daran, unseren Kader für 2025/26 Schritt für Schritt zusammenzustellen. Unser Fokus liegt darauf, den Kern unseres Teams zusammenzuhalten“, sagt Gonther.



Hilfreich dabei seien, so Gonther, auch weitere Signale aus der Sponsorenschaft, die dem KSV durch ihre Zusagen und mögliche Erweiterungen des Sponsorings mehr Spielräume für die weiteren Kaderplanungen geben könnten.



„Die Zusammenarbeit mit Sören ist hervorragend. Ich spüre den Rückhalt durch ihn und den gesamten Verein, damit wir hier sportlich gemeinsam was entwickeln können, dass die Fans und Sponsoren begeistert“, fügt Klingbeil hinzu.