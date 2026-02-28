Löwen und Heller gehen gemeinsamen Weg weiter

Unmittelbar vor dem Start in die Frühjahrsrunde sendet der TSV 1880 Wasserburg ein ganz wichtiges Signal nach innen und außen: Florian Heller bleibt. Der 43-Jährige hat seinen Vertrag bei den Löwen verlängert und geht damit in seine vierte volle Saison. Heller hatte die Löwen im Januar 2023 im Abstiegskampf übernommen, seither haben sich die Innstädter in der Spitzengruppe der Landesliga Südost etabliert. „Wir sind mit der Arbeit unseres Trainers sehr zufrieden. Unter Florian Heller spielen wir attraktiven Fußball. Daher war für uns immer klar, dass wir auch in der kommenden Saison mit ihm zusammenarbeiten wollen“, betont Abteilungsleiter Kevin Klammer.

„Mir taugt der Verein extrem gut. Er ist sehr familiär und gut strukturiert. Ich habe einen sehr, sehr guten Staff um mich herum. Ich habe ein top Trainerteam um mich herum. Ich kann mich mit unserer Mannschaft zu einhundert Prozent identifizieren“, begründet Heller seine Entscheidung. Nachdem schon der wesentliche Teil des Gerüsts der Mannschaft seine Verträge verlängert hat, haben die Löwen nun auch in der wichtigsten sportlichen Personalie Klarheit geschaffen, sodass sie den eingeschlagenen Weg fortführen können. „Kontinuität ist uns sehr wichtig“, so Klammer, der wie alle anderen handelnden Personen schon lange im Verein ist. Daher hat sich für Heller in seiner Zielsetzung auch nichts verändert: „Es bleibt dabei, dass ich mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft jedes Spiel gewinnen will. Der Reiz besteht darin, dass wir seit drei Jahren oben mitspielen, und teilweise am ganz großen Ziel gekratzt haben. Ich würde gerne wissen und herausfinden, wie weit wir noch gehen können, was noch möglich ist für uns“.

