Löwen-Trainer gesucht: Neuer Kandidat bei 1860 München angeboten

München – Ob Gernot Mang und Manfred Paula gläubig sind, ist nicht überliefert. Dennoch gilt für Präsident und Interimsgeschäftsführer ein berühmtes Bibel-Zitat aus der Bergpredigt: „Suchet, so werdet ihr finden.“ Denn die Entlassung von Patrick Glöckner und Christian Werner ist inzwischen neun Tage alt. Ein neuer Trainer für 1860 München ist aber noch nicht in Sicht.

Gernot Mang hat am Sonntag im BR seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass der neue Löwen-Dompteur zumindest bis Ende der Woche feststeht. „Das hat jetzt absolute Priorität“, versicherte der 57-Jährige nach der 0:1-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden. Doch wer könnte die nach fünf sieglosen Spielen auf Rang 13 abgerutschten Blauen in Zukunft anführen?

Zu Thomas Wörle, bis März Trainer des SSV Ulm, gab es offenbar bereits Kontakt. Allerdings noch unter der Leitung von Christian Werner. Nach mehr als einer Woche wirkt es so, als ob die Spur jeden Tag kälter wird. Michael Köllner landet immer wieder in der Verlosung. Zumindest bei den Fans. Der 55-Jährige scheiterte in seiner ersten Amtszeit von November 2019 bis Ende Januar 2023 mehrmals knapp am Aufstieg. Zuletzt war er von April 2023 bis Mai 2024 in Ingolstadt tätig und wurde damals von Sabrina Wittmann ersetzt.