Löwen-Stau in der Offensive: 1860 München trennt sich von Stürmer

München – Die namhaften Neuverpflichtungen haben ihre Wirkung gezeigt, allerdings nicht für alle Beteiligten positiv. Fabian Schubert spürte die Veränderungen im Kader der Löwen am eigenen Leib – und muss nun gehen.

1860 München hat am Donnerstag die vorzeitige Vertragsauflösung mit dem österreichischen Stürmer bekannt gegeben. Nach nur einem Jahr trennen sich die Wege zwischen dem 30-Jährigen und dem Drittligisten bereits wieder. Die Entscheidung kommt nicht unbedingt überraschend, denn Schubert hatte zuletzt bereits nicht mehr am Training teilgenommen und sich offenbar bereits auf Klubsuche begeben.

Schubert war im Juli 2024 vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen nach Giesing gewechselt. Die Hoffnungen auf den 1,94 Meter großen Mittelstürmer waren durchaus groß, doch die Realität sah anders aus. In 24 Punktspieleinsätzen in der 3. Liga erzielte der Österreicher lediglich zwei Treffer. Immerhin im bayerischen Toto-Pokal konnte Schubert mit sechs Treffern in drei Spielen eine Duftmarke setzen. Bereits im Endspurt der vergangenen Saison war er unter Trainer Patrick Glöckner außen vor – sein letzter Einsatz datiert vom 30. Spieltag.