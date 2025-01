Löwen-Star bei 1860 München schon wieder vor dem Absprung?

Neun Scorerpunkte in 19 Pflichtspielen. Man kann nicht sagen, dass Patrick Hobsch in seinem ersten halben Jahr bei 1860 München enttäuscht hätte. Der zweitbeste Löwenscorer, nur Maximilian Wolfram war an einem Treffer mehr beteiligt, kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Fahrt. Umso bemerkenswerter, dass mittlerweile ein vorzeitiger Abgang des Angreifers im Raum steht.

Lässt es Patrick Hobsch in den klammen Kassen von 1860 München klingeln?