Löwen siegen in Homburg

Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer (79. Olivia Schütze), Lea Fricke, Anna Miny, Cailin Hoffmann (79. Anna Lena Weber), Antonia Dietsch, Alina Knobloch, Anne Blesius, Finja Schultze (46. Thalida Olayo), Emely Schabbach, Lea Scherer
Tore: 1:0/4:0 Lara Martin (24./60.), 2:0 Lilly Kintzig (26.), 3:0 Chelsea Agyei (44.)
A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Wormatia Worms 7:0 (4:0)
Zwar erzielte Phil Heck das frühe 1:0, danach hatte der SVE jedoch Probleme, den Gegner unter Kontrolle zu halten. Matthias Fettes verhinderte den zwischenzeitlichen Ausgleich. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit gab es dann doch noch die Vorentscheidung: Nach einem Freistoß erhöhte Justus Molner, ehe erneut Heck und Ryan Douglas-Lowe nach Umschaltaktionen auf 4:0 stellten. Nevio Marasa verschoss nach der Pause einen Handelfmeter, traf wenig später aber zum 5:0. Tom Holstein und Lias Weiland sorgten für den Endstand. „Wir sind sehr zufrieden. Der Übergang in den Jahrgängen geht immer mehr voran“, lobte Trainer Christian Esch.
SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Louis Hermann (46. Nathan Matondo), Tom Holstein, Serhii Simshah (58. Lias Weiland), Mahdi Ali Dheyaa (18. Nevio Marasa), Justus Molner, Dorian Kisoka, Julian Wingerath (58. Nazar Ilienko), Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe
Tore: 1:0/3:0 Phil Heck (3./39.), 2:0 Justus Molner (37.), 4:0 Ryan Douglas-Lowe (45.), 5:0 Nevio Marasa (57.), 6:0 Tom Holstein (58.), 7:0 Lias Weiland (77.)
Rot: Spieler aus Worms nach Handspiel auf der Torlinie (53.)
B-Junioren-Regionalliga: Rot-Weiss Koblenz – Eintracht Trier 2:1 (1:1)
Zwar sorgte Jazzy Marjolin für den zwischenzeitlichen Ausgleich, fünf Minuten vor dem Ende traf Levi Paus aber zum Sieg für Koblenz. „Es zieht sich aktuell wie ein roter Faden durch, dass wir Gegentore zu einfach bekommen und zu viele Chancen benötigen“, ärgerte sich Trainer Fabrice Schirra.
SVE: Sebastian Sobolak - Emil Disch (41. Ben Rommelfangen), Johannes Jantunen, Moritz Koster, Ilyas Yavuz (51. Szymon Siejka), Lias Weiland (51. Sven Colles), Nikita Kolomitchouk, Jazzy Marjolin (59. Kingston William Brady), Nathan Matondo, Benjamin Kurtovic, Nikla Billen (51. Ernald Skuka)
Tore: 1:0 Iliar Krasniqi (11.), 1:1 Jazzy Marjolin (37.), 2:1 Levi Paus (75.)
C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – TSV Schott Mainz 2:1 (2:0)
„Wir gingen mit einer sehr überzeugenden und dominanten ersten Halbzeit verdient mit der Führung in die Pause“, erklärte Trainer Max Herres. Abgesehen vom Gegentor in der 50. Minute verteidigten die Trierer auch im zweiten Durchgang alles weg, „waren aber nicht mehr ganz so dominant wie im ersten Abschnitt“, so Herres, der sich über einen „insgesamt verdienten Sieg“ freute.
SVE: Leo Weber - Dmytro Halushka, Agon Abdiu (47. Noah Billen), Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis, Natan Zieba, Max Musiol, Mathis Fuchs, Luis Schmitt (65. Tim Jakobi), Dylan Servais, Henri Thum (47. Benjamin Maksuti)
Tore: 1:0 Natan Zieba (33.), 2:0 Max Musiol (35.), 2:1 unbekannt (50.)
FC Homburg – SpVgg Trier 1:3 (0:1)
Die bereits als Absteiger feststehenden „Löwen“ haben in Homburg ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. „Wir haben da weitergemacht, wo wir gegen Elversberg in der zweiten Halbzeit aufgehört hatten“, sagte Trainer Leon Thömmes, der nur mit zwölf Feldspielern und einem Ersatztorhüter antreten konnte. „Ausschlaggebend war, dass wir über die gesamten 70 Minuten konzentriert und konstant gespielt, uns in jeden Zweikampf reingeworfen und bis zum Schluss füreinander gekämpft haben“, so Thömmes weiter.
SpVgg Trier: Andor Philippi - Hugas Vaitenkovas (48. Denis Borongics), Max Bertram, Marko Projic, Alexander Weirich, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah, Jona Iram, Noahn Candelario
Tore: 0:1 A. Weirich (10.), 1:1 O. Sennad (61.), 1:2 N. Candelario (63.), 1:3 M. Projic (65.)
B-Juniorinnen-Regionalliga:
FC Bitburg – SV Wienau 0:8 (0:2)
Nachdem sich die Bitburgerinnen rund eine halbe Stunde lang schadlos gehalten hatten, wurde es vor allem im zweiten Durchgang deutlich: Der Abstieg der Bierstädterinnen steht bereits seit Längerem fest.
FCB: Maria Steinert - Elena Schneider (52. Helena Meyers), Alexa Moos, Luisa Trappen, Carla Zimmer (52. Leonia Graf), Elly Lichter, Emma Reder (70. Addisyn Fulk), Isabella Salm, Emma Antoine, Louisa Schneider (72. Lina Hau), Emily Schramer
Tore: 0:1/0:5 Mirlina Thaqi (27./58.), 0:2 Ksenia Prjadko (31.), 0:3/0:4 Charlotte Schneider (41./48.), 0:6/0:7 Maja Baranowsky (54./60.), 0:8 Angely Ak (78.)
SC Bad Neuenahr – SV Hetzerath 6:0 (5:0)
Hetzerath musste ersatzgeschwächt antreten. „In der ersten Halbzeit kamen wir nicht in die Zweikämpfe, daher war das Spiel schnell entschieden. Wir haben aber eine gute zweite Hälfte gespielt“, resümierte Trainer Thomas Schäfer.
Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Amely Bardy, Fida Sadat, Lana Schönhofen, Elisa Thielges, Maja Walber, Florentine Huwer, Nele Schäfer, Isabell Köppchen (41. Laura Hansen), Emma Penth
Tore: 1:0 Maya Mensing (10.), 2:0/4:0 Jana Zöller (12./27.), 3:0 Eigentor Emelie Hirschfeld (17.), 5:0 Marleen Bier (35.), 6:0 Emma Schertl (51.)