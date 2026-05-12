Löwen siegen in Homburg

„Wir sind mit dem Ziel nach Saarbrücken gefahren, den Meister zu ärgern“, sagte Trainer Dusko Radic. Durch zwei Distanzschüsse geriet der TuS mit 0:2 ins Hintertreffen. „Das waren schlichtweg zwei hervorragende Abschlüsse“, erkannte Radic an. Vor dem dritten Gegentor gab es aus Sicht der Isselerinnen zwei klare Fouls, der Pfiff der Unparteiischen blieb jedoch aus. „Gegen eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft wurde es danach schwer – insbesondere, weil unsere ballführende Spielerin in nahezu jeder Situation konsequent gedoppelt wurde“, so der Trainer. Das 0:4 fiel etwas zu hoch aus, auch Issel hätte zwei Treffer erzielen können.