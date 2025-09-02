Löwen sichern sich die Dienste von Angreifer Robert Ramsak

Eintracht Braunschweig verpflichtet mit Robert Ramsak einen jungen Angreifer. Der 18-jährige Stürmer wechselt von RB Leipzig zu den Löwen, zunächst bis zum 30. Juni 2026. Darüber hinaus hat sich die Eintracht eine Kaufoption gesichert. Ramsak erhält die Rückennummer 23.

Robert Ramsak (28. Oktober 2006; 1,85 Meter) wurde beim FC Bayern München ausgebildet und spielte für den FCB bis zur Altersklasse U19. Zur vergangenen Saison wechselte der Angreifer zur U19 von RB Leipzig. Insgesamt kommt er auf 42 Einsätze in U19-Meisterschaftsspielen, in denen er 20 Tore erzielte. Auch international stand Ramsak in zwölf UEFA Youth League-Partien auf dem Feld (zwei Tore). Für RB stand er in der vergangenen Saison zwei Mal im Spieltagskader der Profis (jeweils ohne Einsatz). Auch für Deutschlands U-Nationalmannschaften läuft Ramsak auf. Über die Altersklassen U16 bis U19 durchlief er alle Teams des DFB (41 Spiele, neun Treffer).

„Wir verpflichten mit Robert Ramsak einen jungen, hochtalentierten und entwicklungsfähigen Offensivspieler. Robert hat im Nachwuchsbereich viele Erfolge gefeiert und starke Leistungen gezeigt. Nun gilt es den Übergang in den Männerfußball hinzubekommen. Er ist vielseitig im Ballbesitz, hat Abschlussqualität und auch Pressing-DNA. Dazu bringt er für einen 18-Jährigen schon eine gewisse Spielreife, eine gute Laufintensität und großen Ehrgeiz mit. Das sind insgesamt wichtige Faktoren, um in der 2. Bundesliga ankommen und bestehen zu können. Wir freuen uns auf ihn und seine Entwicklung“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.