„Löwen“ setzen zum Abschied dickes Ausrufezeichen

Mit einem Sieg beim Tabellenführer hätten die Trierer A-Junioren den Kampf um den Rückrunden-Meistertitel noch einmal spannend machen können. „Es war tatsächlich auch das Spitzenspiel – mit einer guten Leistung von beiden Teams“, resümierte Trainer Christian Esch, der in der Liga angesichts der zahlreichen Abstellungen an die zweite Mannschaft während der Rückserie ohnehin kein tabellarisches Ziel mehr ausgegeben hatte. Nach dem 0:1-Rückstand kam die Eintracht durch einen schönen Spielzug über Nevio Marasa und Dorian Kisoka noch einmal zurück und war ebenbürtig. In der zweiten Hälfte gaben die Trierer sogar den Ton an, gingen durch einen Ballverlust jedoch erneut in Rückstand. Nach dem 1:3 infolge einer Ecke war die Partie praktisch vorentschieden, auch wenn Mahdi Ali Dheyaa kurz vor Schluss den Anschluss herstellte. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir mit dem Meister mithalten können. Wir hätten auch gewinnen können. Ich habe den Jungs mitgegeben, dass sie fehlerfreier spielen müssen. Jetzt müssen wir die Köpfe noch einmal für einen versöhnlichen Saisonabschluss am Mittwoch (18.30 Uhr, Moselstadion-Nebenplatz) gegen Schaumberg-Prims hochkriegen“, meinte Esch abschließend.