„Löwen“ setzen zum Abschied dickes Ausrufezeichen

Issel: Dana Gotthard - Maja Zimmer, Lea Fricke, Janina Fryns (61. Lilli Behr), Anna Lena Weber, Antonia Dietsch, Thalida Olayo (61. Finja Schultze), Olivia Schütze, Emely Schabbach, Savina Festa, Lea Scherer
Tore: 0:1 Thalida Olayo (10.), 0:2/0:3 Antonia Dietsch (53./80.), 1:3 Alketa Rizani (89.), 2:3 Emily Reuschenbach (90.+3)
A-Junioren-Regionalliga: SV Gonsenheim – Eintracht Trier 4:2 (1:1)
Mit einem Sieg beim Tabellenführer hätten die Trierer A-Junioren den Kampf um den Rückrunden-Meistertitel noch einmal spannend machen können. „Es war tatsächlich auch das Spitzenspiel – mit einer guten Leistung von beiden Teams“, resümierte Trainer Christian Esch, der in der Liga angesichts der zahlreichen Abstellungen an die zweite Mannschaft während der Rückserie ohnehin kein tabellarisches Ziel mehr ausgegeben hatte. Nach dem 0:1-Rückstand kam die Eintracht durch einen schönen Spielzug über Nevio Marasa und Dorian Kisoka noch einmal zurück und war ebenbürtig. In der zweiten Hälfte gaben die Trierer sogar den Ton an, gingen durch einen Ballverlust jedoch erneut in Rückstand. Nach dem 1:3 infolge einer Ecke war die Partie praktisch vorentschieden, auch wenn Mahdi Ali Dheyaa kurz vor Schluss den Anschluss herstellte. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir mit dem Meister mithalten können. Wir hätten auch gewinnen können. Ich habe den Jungs mitgegeben, dass sie fehlerfreier spielen müssen. Jetzt müssen wir die Köpfe noch einmal für einen versöhnlichen Saisonabschluss am Mittwoch (18.30 Uhr, Moselstadion-Nebenplatz) gegen Schaumberg-Prims hochkriegen“, meinte Esch abschließend.
SVE: Matthias Fettes - Jannik Heinzen, Tom Holstein, Serhii Simshah (65. Louis Hermann), David Wacht, Nevio Marasa, Justus Molner, Dorian Kisoka, Noah Dienhart, Julian Wingerath (71. Mahdi Ali Dheyaa), Phil Heck
Tore: 1:0 Julian Kimmes (9.), 1:1 Dorian Kisoka (14.), 2:1 David Eckart (62.), 3:1 Arda Sevda (77.), 3:2 Mahdi Ali Dheyaa (86.), 4:2 Amin Saroui (90.+5)
B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – SV Gonsenheim 3:3 (2:3)
In einer turbulenten ersten Halbzeit lagen die Trierer mit 2:3 im Hintertreffen. Den frühen 0:2-Rückstand glichen Nikita Kolomitchouk und Nathan Matondo aus, kurz vor der Pause trafen die Gäste aber erneut. „Es hätte zu diesem Zeitpunkt gut und gerne auch 5:4 stehen können“, sagte SVE-Trainer Fabrice Schirra. Im zweiten Durchgang agierten beide Teams dann geordneter, und die Trierer kamen durch Kingston William Brady noch zum Ausgleich. „Vom Spielverlauf her geht der Punkt in Ordnung, unterm Strich wäre aber wie so oft in dieser Saison mehr drin gewesen“, resümierte der Trainer.
SVE: Tobias Zens - Johannes Jantunen, Moritz Koster, Ilyas Yavuz (25. Szymon Siejka), Ernald Skuka (66. Ben Rommelfangen), Niklas Laudwein (54. Nikla Billen), Lias Weiland, Nikita Kolomitchouk, Jazzy Marjolin (54. Benjamin Kurtovic), Nathan Matondo, Kingston William Brady (54. Sven Colles)
Tore: 0:1 Walter Lukas Dunn (1.), 0:2 Simon Vogt (10.), 1:2 Nikita Kolomitchouk (12.), 2:2 Nathan Matondo (24.), 2:3 Elias Bähr (38.), 3:3 Kingston William Brady (52.)
C-Junioren-Regionalliga: 1. FC Saarbrücken – SpVgg Trier 2:3 (2:1)
Zum Abschied aus der Regionalliga hat die SpVgg Trier ein Ausrufezeichen gesetzt und den Tabellendritten überraschend geschlagen. Dabei kam die Mannschaft von Trainer Leon Thömmes in der ersten Viertelstunde überhaupt nicht ins Spiel und lag früh mit 0:2 zurück. Saarbrücken war in dieser Phase das dominante Team und schaffte es, im Mittelfeld immer wieder Überzahlsituationen zu kreieren. Danach bekamen die „Löwen“ die Partie besser in den Griff, erzielten durch Aman Kurtovic den Anschlusstreffer und hätten eigentlich schon vor der Halbzeit ausgleichen müssen. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich die Spielvereinigung weiter gute Chancen und drehte das Spiel durch Treffer von Marko Projic und Alexander Weirich. „Gegen den Tabellendritten am letzten Spieltag drei Punkte zu holen, ist für uns etwas ganz Besonderes. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg durch die harte Arbeit und ihre Entwicklung in der Saison verdient“, sagte Thömmes stolz.
SpVgg: Andor Philippi - Max Bertram, Yoan Fink (56. Hugas Vaitenkovas), Marko Projic, Alexander Weirich, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Aman Kurtovic, Karim El Abdallah (46. Jasper Dakic), Denis Borongics, Noah Candelario
Tore: 1:0/2:0 unbekannt (3./6.), 2:1 Aman Kurtovic (23.), 2:2 Marko Projic (54.), 2:3 Alexander Weirich (63.)
B-Juniorinnen-Regionalliga: FSV Mainz 05 – TuS Issel 4:2 (2:1)
Die Isselerinnen hatten schon nach zehn Minuten zwei Gegentore hinnehmen müssen. Danach kam der TuS jedoch besser ins Spiel, und die Partie wurde zunehmend ausgeglichener. Lea Hollmann verkürzte nach einer Hereingabe von Lotte Schmitt zum 1:2-Pausenstand, ehe Mia Marzi per Kopf nach dem Seitenwechsel ausglich. Es blieb eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Mainz am Ende noch zweimal traf. „Wir haben es über weite Strecken gut gemacht, dennoch haben die Mainzerinnen ihre Chancen konsequenter genutzt als wir“, sagte Trainerin Lea Ehlenz.
Issel: Leonie Malter (46. Narmin Samara) - Lotte Schmitt, Lovis Klein, Zoe Lames, Nele Kraus, Mia Marzi (74. Greta Seithel), Freda Stemmann, Hanna Mendryscha (46. Lotta Kayser), Emma Brazao-Cordeiro (46. Annika Hower), Lea Hollmann, Sina Meeth (74. Stella Rünnenburger)
Tore: 1:0 Noelia Garcia (3.), 2:0 Fiona Weindorf (10.), 2:1 Lea Hollmann (22.), 2:2 Mia Marzi (55.), 3:2/4:2 Cecilia Heller (63./70.)
FC Bitburg - VfR Wormatia Worms 1:10 (0:7)
Im letzten Spiel der Saison wurde es für den Bitburger Nachwuchs noch einmal zweistellig. Gegen Worms mussten die Bierstädterinnen bereits zur Halbzeitpause sieben Gegentreffer hinnehmen. Den Ehrentreffer und das gleichzeitig vorerst letzte Tor in der Regionalliga erzielte für den FCB Elena Schneider zum zwischenzeitlichen 1:8.
FCB: Lina Rosenau - Emma Schneider (21. Marie Hermes), Elena Schneider, Lina Hau (51. Addisyn Fulk), Carla Zimmer, Finja Densborn (48. Helena Meyers), Elly Lichter (35. Leonie Graf), Emma Reder (51. Alexa Moos), Emma Antoine, Louisa Schneider, Emily Schramer
Tore: 0:1/0:3/0:5/0:6/0:7 Olivia Gryschka (7./10./27./35./39.), 0:2/0:4 Fadile Koca (8./16.), 0:8/1:10 Katharina Stephan (53./80.+3), 1:8 Elena Schneider (58.), 1:9 Milena Birk (75.)
SV Wienau – SV Hetzerath 7:0 (3:0)
Für den SV Hetzerath ist das Lehrjahr in der Regionalliga mit einer weiteren deutlichen Niederlage zu Ende gegangen. Nach dem ersten Saisonsieg gegen den FC Bitburg gab es beim SV Wienau nun eine 0:7-Niederlage. „Wir haben eine schwere und anstrengende, aber auch lehrreiche Saison hinter uns. Der Sprung ist riesig von der Kreisliga in die Regionalliga“, bilanzierte Trainer Thomas Schäfer. „Positiv ist aber, dass wir uns dieser Aufgabe gestellt haben und uns trotz schlechter Ergebnisse immer treu geblieben sind.“ Der Trainer nimmt nun den Verband in die Pflicht, zu prüfen, ob eine Zwischenliga sinnvoll wäre. „Ich hoffe sehr, dass da etwas passiert. Sonst gibt es nicht mehr viele Mannschaften, die in die Regionalliga gehen.“
Hetzerath: Emelie Hirschfeld - Franziska Reilich, Lana Schönhofen (51. Elisa Thielges), Maja Walber (72. Isabell Köppchen), Nele Schäfer, Florentine Huwer, Lotta Mertes, Emma Lehnen, Emma Penth (72. Lea Breidbach), Lena Hahn (57. Mila Leyendecker), Laura Hansen.
Tore: 1:0/2:0/4:0 Charlotte Schneider (7./22./47.), 3:0 Lena Lierath (38.), 5:0 Mirlinda Thaqi (62.), 6:0 Lilli Koss (69.), 7:0 Magda Schatz (74.)