Löwen schon wieder an der Bayernliga-Spitze – Pipinsried macht es deutlich

Der Treffsichere: Arian Ortivero Calderon – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 II und der FC Pipinsried feiern Schützenfeste. Die Sechzger sind dabei mit prominenten Spielern in der Bayernliga aufgelaufen.

Dagegen schrillen in Geretsried mit dem neuen Trainer Martin Grelics bereits die Alarmglocken. Der verletzungsbedingte Ausfall von Torjäger Srdan Ivkovic ist nur schwer zu kompensieren. Null Punkte und eine Torbilanz von 1:10 sorgen nach zwei Spielen für Gesprächsstoff. Aufsteiger SpVgg Landshut sorgt dagegen für Furore und gewann vor 700 Zuschauern mit 1:0 gegen den Aufstiegsaspiranten SV Erlbach.

Am zweiten Spieltag meldete der FC Pipinsried mit einem 5:0-Schützenfest beim TuS Geretsried seine Ambitionen in der Bayernliga Süd an. Matthias Roithmayr (4.), Jaroud Kanze (7.) und Florian Gebert (33.) sorgten schnell für klare Verhältnisse, und nach der Pause schraubten Gebert (66.) und Nenad Petkovic (80.) das Ergebnis mit ihren beiden Treffern höher. Der ehemalige Regionalligist zählte auf jeden Fall zu den Favoriten und trat absolut souverän auf.

Der SV Heimstetten leistete sich mit zwei Niederlagen einen Fehlstart. Die 1:2-Heimpleite gegen den ambitionierten FC Sportfreunde Schwaig sorgte für lange Gesichter. Leon Roth (18.) brachte die Schwaiger in Führung. Pirmin Lindner sorgte nach einer Stunde für den Ausgleich. Turbulent verlief dann die Schlussphase: In der 83. Minute kassierte SVH-Torschütze Lindner die Ampelkarte.

Sechzig II gewinnt mit 5:1

In der Nachspielzeit machte ausgerechnet der ehemalige Heimstettener Tim Schels per Elfmeter den überraschenden Auswärtssieg der Gästemannschaft aus dem Landkreis Erding perfekt. Der FC Ismaning wollte nach einigen schwierigen Jahren endlich wieder nach oben durchstarten. Dies dürfte schwer werden, denn nach der 0:2-Pleite bei der SpVgg Hankofen-Hailing ist der langjährige Regionalligist weiter sieglos.

Der FC Deisenhofen verzichtete ganz auf spektakuläre Neuzugänge, Trainer Andy Pummer setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs und auf Talente aus der Region. Gegen den SV Kirchanschöring konnte das Team wieder überzeugen, obwohl es „nur“ zum 2:2 reichte. Der Coach zeigte sich mit dem Saisonstart, vier Punkten aus zwei Partien und nur zwei Gegentreffern, durchaus zufrieden.

Der TSV 1860 Rosenheim musste im Aufsteigerduell beim FSV Pfaffenhofen erkennen, dass in der Bayernliga ein anderer Wind weht und kassierte eine 0:2-Niederlage. Vor 650 Zuschauern schnürte Maurice Untersänger einen Doppelpack für die Gastgeber aus Oberbayern.

Vorjahresmeister TSV 1860 München II hatte auswärts beim 5:1 (1:0) TSV Schwabmünchen ein leichtes Spiel. Dabei stach besonders Joker Arian Ortivero Calderon mit einem Dreierpack heraus (69., 81., 83.). Luis Pereira de Azambuja (20.) sowie Lance Fiedler (90.+1) machten für die Junglöwen das Schützenfest in Schwaben perfekt. Das zwischenzeitliche 1:2 durch einen Elfmeter (77.) war dank eines furiosen Schlussspurts mit drei Toren in zehn Minuten zu verschmerzen. Damit konterten die Münchner Pipinsrieds Kantersieg.