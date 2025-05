„Löwen-Safe der Saison“ macht Mut: 1860-Neuzugang aus den eigenen Reihen

Beim TSV 1860 München will Raphael Schifferl wieder angreifen. Eine Monstergrätsche zum Saisonabschluss in der 3. Liga macht Mut.

Auf jeden Fall war es der Befreiungsschlag schlechthin für Raphael Schifferl. Vergessen waren schlagartig all die Monate abseits der Mannschaft, die Frustwochen in der Reha, Selbstzweifel inklusive. Eine nicht näher definierte Verletzung am Sprunggelenk hatte den Österreicher kurz vor Weihnachten außer Gefecht gesetzt. Geschlagene 18 Spiele, von Verl am 14. Dezember (0:4) bis Rostock am 25. April (0:1), mussten die Löwen ohne ihr Abwehr-Gifthaferl auskommen; es war die erste schwere Verletzung in der Karriere des 25 Jahre alten Ex-Hachingers. Noch im Interview vor der Saison hatte er gesagt: „Wichtig ist, dass man fit bleibt, denn dann kann ich im Idealfall meine Einsatzzeit aus der Hachinger Saison wiederholen.“

Profitiert Raphael Schifferl von einer Systemänderung von Patrick Glöckner

Auf 37 Einsätze war Schifferl in seinem ersten Drittligajahr gekommen, alle über 90 Minuten. Nur eine Gelbsperre hatte in Haching eine makellose Saisonbilanz verhindert. Ganz anders dagegen Schifferls Zeit bei 1860 – sie verlief ab Tag eins deutlich holpriger: Schon am 7. Spieltag hatte sich der Blondschopf eine Rotsperre eingehandelt, in der Folge war er ein Pendler zwischen Startelf, Ersatzbank und Tribüne. Mit einer starken Leistung beim 3:0-Sieg in Essen schien er gerade wieder Fuß gefasst zu haben, dann jedoch folgte die Verletzung, eine quälende Leidenszeit. Erst am drittletzten Spieltag, erneut gegen Essen (1:3), feierte Schifferl sein Comeback. Spät in der Rückrunde, aber gerade noch früh genug, um sich mit Blick auf die neue Saison in Stellung zu bringen.

Mit seinem Startelf-Comeback gegen Aue fand die Saison zumindest für Schifferl einen versöhnlichen Abschluss. 90 Minuten schmerzfrei durchgehalten, gegen Ende des Spiels auch geistig voll dagewesen. Trainer Patrick Glöckner dürfte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als Seitz frei aufs Tor zulief, doch für Schifferl war die seine Monstergrätsche ein Zeichen, dass er nichts verlernt hat, dass mit ihm wieder zu rechnen ist – erst recht, falls Glöckner ganz auf Dreierkette umstellt.

61 Gegentore in der 3. Liga sind zu viel: 1860 München kann einen fitten Schifferl gut gebrauchen

Wenn man so will, ist Schifferl 1860-Zugang Nummer vier (nach Volland, Jakob, Niederlechner) – ein hochkarätiger aus den eigenen Reihen. Der Abwehr kann ein fitter „Schiffi“ nur guttun, denn 61 Gegentore sollten sich nicht wiederholen, wenn man wie 1860 künftig nicht nur mit Traumtoren für Furore sorgen will.