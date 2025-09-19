Löwen rüsten Defensive für Elversberg

Nach der knappen Niederlage in Darmstadt richten die Löwen ihren Blick nach vorn: Gegen die SV Elversberg soll mit den Fans im Rücken ein Erfolg gelingen. Trainer Heiner Backhaus spricht über Gegner, Sperren und seine Abwehr.

Vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg steht der TSV 1860 München vor einigen personellen Herausforderungen. Kapitän Sven Köhler fällt nach seiner Roten Karte aus der Partie in Darmstadt aus, wodurch Trainer Heiner Backhaus gezwungen ist, seine Defensive erneut umzubauen. Für die Löwen ist das Duell am Kinder- und Familienspieltag eine wichtige Gelegenheit, nach dem Rückschlag in Darmstadt wieder Punkte einzufahren.

Backhaus lobte den kommenden Gegner aus dem Saarland für dessen starken Saisonstart. Trotz einiger Abgänge habe Elversberg seine Abläufe beibehalten und das Team mit jungen, talentierten Spielern verstärkt. Nach einer gründlichen Analyse der bisherigen Spiele sieht Backhaus dennoch Chancen: Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und der Unterstützung der Fans könne man Zählbares mitnehmen.