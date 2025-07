Gut drauf: Neulöwe Siemen Voet (li.). – Foto: Stefan Matzke/Sampics

Löwen-Neuzugang Voet sorgt wegen seines Namens für Schmunzler: „Es ist ein bisschen witzig" Novum bei Testspielen des TSV 1860

Die Löwen mussten das Testspiel gegen Brno absagen. Abseits des Rasens sorgt Neuzugang Siemen Voet für Lacher, als es um seinen Namen geht.

Ulrichsberg – Öfter mal was Neues. Nach den ersten drei Testspielen – Samstag, Sonntag, Freitag – haben sich die Löwen für ihr Trainingslager in Ulrichsberg eigentlich ein paar Neuerungen ausgedacht: Testspiele im fanfreundlichen Doppelpack waren geplant. Am heutigen Dienstag sollte es losgehen: Um 11 Uhr wollte sich das Team von Trainer Patrick Glöckner mit dem tschechischen Zweitligisten SK Artis Brno (Sportpark Oepping) messen. Testspiel am Abend gegen den SV Ried soll wie geplant stattfinden

Doch wie der TSV 1860 am Dienstagmorgen bekanntgegeben haben, musste die Partie abgesagt werden. „Nachdem die Mannschaft von Patrick Glöckner gestern noch bei Sonnenschein trainieren konnte, zog bereits am Spätnachmittag ein Gewitter auf. Auch in der Nacht endeten die Regenfälle nicht, daher kann der Platz in Oepping nicht bespielt werden“, heißt es auf der Website. Um 18.30 Uhr soll gegen den Trainingslager-Dauergegner SV Ried, der gerade in die österreichische Admiral-Bundesliga aufgestiegen (Sportzentrum Putzleinsdorf) ist, wie geplant getestet werden. Zweimal 90 Minuten, in denen Glöckner jedem Spieler aus seinem Kader ausreichend Spielzeit gewähren kann. Die Löwen gehen bislang davon aus, dass die Partie stattfinden kann.