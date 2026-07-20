Löwen-Neustart geglückt – doch es droht eine Kollision Kayabunar offiziell neuer Cheftrainer von Uli Kellner · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Blickfang: Promi-Rückkehrer Florian Niederlechner beim Test in Aindling, den 1860 mit 3:1 gewann. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Der TSV 1860 München bestreitet Bayernliga und Regionalliga mit demselben 30-köpfigen Kader. Am Freitag, 7. August, finden erstmals zwei Pflichtspiele gleichzeitig statt.

Es war ein Freitagabend, wie ihn Löwen-Fans lieben. Rund 300 Zuschauer säumten den „Fünfer“-Platz an der Grünwalder Straße, sahen eine engagierte Mannschaft, fünf verschiedene Torschützen und einen souveränen 5:1-Auftaktsieg gegen den TuS Geretsried. Endlich wieder Fußball! Fr., 17.07.2026, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II TuS Geretsried Geretsried 5 1 Abpfiff Nach ausgeglichener erster Halbzeit drehten die Gastgeber auf, selbst ein Regenschauer konnte der guten Stimmung nichts anhaben. In der Pause gab es Currywurst und Bier – dazu reichlich Gesprächsstoff nach Wochen der Neuordnung. Ungewohnt waren die blütenweißen Trikots ohne Sponsor und das neue Wappen der Fußball-Abteilung auf der Brust – der Löwe im Achteck ist ein Opfer des Markenstreits mit Hasan Ismaik. Das Projekt Neustart erhielt trotzdem kräftigen Rückenwind. Endlich rückten die politischen Dauerbaustellen für 90 Minuten in den Hintergrund. Die Löwen haben wieder eine Mannschaft. Die Betonung liegt auf: eine.

Alper Kayabunar und Co-Trainer Saller übernehmen – Terminkollision droht Genau darin liegt die nächste Herausforderung. Am Freitag spielte sie in der Bayernliga gegen Geretsried, am Sonntag testete sie als Regionalligateam beim TSV Aindling, am Dienstag (18.30 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) soll sie im Totopokal bei Eintracht Berglern erstmals ein Pflichtspiel bestreiten. Noch bedienen sich Bayernliga- und Regionalligateam aus demselben rund 30-köpfigen Kader, an der Seitenlinie steht jedes Mal Alper Kayabunar. Der loyale Münchner, ein „Biero 2.0“, trägt die Hauptlast des sportlichen Neustarts – und unterschrieb nun endlich auch einen Vertrag (bis 2028). Ebenso Co-Trainer Vincent Saller. Dauerhaft wird dieses Zwei-in-eins-Modell jedoch kaum funktionieren. Spätestens am Freitag, 7. August, droht die erste Terminkollision: Die U 21 gastiert um 18.30 Uhr beim FSV Pfaffenhofen, eine halbe Stunde später empfängt das Regionalligateam den FC Augsburg II zum ersten Heimspiel.

Biero 2.0: Alper Kayabunar unterschrieb im Beisein von Mang einen Trainervertrag bei der GmbH des e.V. – Foto: Michael Boegl