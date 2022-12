Löwen-Nachwuchs bei Poinger Masters eine Klasse für sich: „Ein unvergessliches Erlebnis“ Vor dem FC Bayern

Am ersten von zwei Turniertagen stand zunächst das U11-Masters auf dem Programm. Die Münchner Junglöwen spielten dabei trotz erstklassiger Konkurrenz fast in einer eigenen Liga, gewannen jede ihrer neun Begegnungen und mussten nur einen Gegentreffer hinnehmen. „Das war eine außergewöhnliche Leistung. Sie sind extrem herausgestochen und haben verdient gewonnen“, schwärmte Stefan Eittinger von der U11 des TSV 1860, die den FC Bayern und den 1. FC Nürnberg auf die Plätze verwies.

„Die nötigen Kontakte, eine gute Organisation und unsere vorteilhafte logistische Anbindung machen das möglich“, so Eittinger. U.nter anderem schickten der FC Bayern München, Stadtrivale TSV 1860, RB Salzburg oder Rapid Wien ihre jeweiligen Auswahlteams zum Kräftemessen in den Ebersberger Landkreis. „Es war schon beeindruckend, was auf der Spielfläche abging“, freute sich Eittinger über ein gelungenes Event.

„Am Sonntag war das Feld ein wenig dichter. Leider musste der FC Augsburg seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig absagen.“ Bei den U10-Junioren holte sich letztlich Rapid Wien den Titel.

Für die Poinger Nachwuchsteams, die an beiden Spieltagen mit jeweils zwei Mannschaften und rund 80 TSV-Nachwuchskickern an den Start gegangen waren, war es zwar eine spielerische Grenzerfahrung, gleichzeitig aber auch ein unvergessliches Erlebnis. „Für sie war es ein absolutes Highlight. Da zählt der olympische Gedanke. Sie werden noch sehr lange davon zehren“, so Eittinger, der nach Ablauf des Turnierwochenendes die freiwilligen Helfer in den Vordergrund rückte.

„Es waren viele fleißige Hände beteiligt, vom Parkplatzwächter bis zum Semmelverkäufer. Ohne sie funktioniert so etwas nicht.“ Eines blieb Organisator Eittinger nach „zwei intensiven Tagen“ ganz besonders im Gedächtnis: „Einfach alle – Spieler, Trainer, Zuschauer – haben sich nach Corona wieder über Hallenfußball gefreut.“ (Florian Hennig)

Ergebnisse

Hallenmasters U11

1. TSV 1860 München

2. FC Bayern München

3. 1. FC Nürnberg

4. Rapid Wien

5. FC Augsburg

6. RB Salzburg