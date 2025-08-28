Löwen-Marktwertkönig Pfeifer: „1860? Das ist eine andere Welt“

Er ist der Marktwertkönig beim TSV 1860 . Laut transfermarkt.de liegt der Preis für Löwen-Neuzugang Manuel Pfeifer bei 800 000 Euro. Der Österreicher ist schnell angekommen bei Sechzig, sorgt im 3-4-1-2-System auf der linken Außenbahn für Alarm. Mit der tz sprach er über den Saisonstart, den riesigen Hype um 1860 sowie die Eingewöhnung als Österreicher in Oberbayern.

Sieben Punkte aus den drei ersten Spielen, ein gelungener Auftakt… Definitiv! Für mich persönlich war es ein super Start. An der Hafenstraße kann man mit einem Punkt sicher leben. Im ersten Heimspiel haben wir vor einer geilen Kulisse verdient gewonnen. In Aachen war es turbulent, ein wildes Spiel. Da hat unsere individuelle Qualität den Unterschied ausgemacht. Im Grünwalder Stadion sind Sie schnell angekommen, zeigten gegen Osnabrück (3:1) Ihre beste Saisonleistung… In Essen habe ich nicht so gut gespielt, war auch etwas nervös. Deshalb wollte ich im Heimspiel unbedingt zeigen, was ich kann – das habe ich dann auch ganz gut gemeistert. Die Stimmung ist schon top, richtig geil. Ich kenne das so aus Österreich nicht, habe meistens vor 2.000 Zuschauern gespielt, jetzt jedes Heimspiel vor 15 000 Fans, dafür spielt man Fußball, das ist eine andere Welt!

Die Rolle des linken Schienenspielers im 3-5-2-System scheint maßgeschneidert für Sie zu sein…

Definitiv! Letzte Saison in Hartberg haben wir aber auch auf Dreierkette umgestellt, daher kannte ich die Position des Schienenspielers auch schon. Die Rolle liegt mir sehr, da ich wirklich 90 Minuten rauf und runter marschieren kann. Ich sehe aber immer noch Verbesserungspotenzial!

In welchem Bereich?

In der Offensive, was die Scorerpunkte betrifft. Meine Aufgabe ist es, die Stürmer zu füttern – sei es mit Flanken oder Pässen hinter die Abwehr. Eine bestimmte Zielmarke habe ich mir bei den Scorerpunkten nicht gesetzt, ich hoffe einfach, dass ich bald meine erste Torbeteiligung feiern kann.

Mit Raphael Schifferl trafen Sie bei 1860 auf einen alten Bekannten…

Ja, wir haben kurzzeitig bei Sturm Graz in der Jugend zusammengespielt, er war sogar mein Nachbar im Internat. Coole Geschichte, dass unsere Wege sich nach vielen Jahren wieder kreuzen bei den Löwen. Er war ein bisschen sauer auf mich, dass er meinen Wechsel nicht von mir persönlich erfahren hat (lacht).

Ist 1860 in Österreich nach wie vor eine große Nummer?

Auf alle Fälle. Im Trainingslager in Ulrichsberg waren auch sehr viele österreichische Löwenfans dabei. Die Popularität von Sechzig in Österreich hängt auch damit zusammen, dass richtig große Namen hier gespielt haben, sei es Harald Cerny, Michael Liendl oder auch Peter Pacult.

Die Euphorie rund um die Löwen ist riesig. Haben Sie noch Heimtrikots für alle Freunde ergattern können oder müssen die warten, bis die Trikots wieder verfügbar sind?

Für alle tatsächlich nicht mehr (lacht). Meine Familie hat noch Heimtrikots bekommen, die Freunde mussten dann auf die Auswärtstrikots ausweichen. Nicht schlimm, die sind auch wunderschön. Im November decke ich mich dann mit noch mehr Heimtrikots ein, habe dann praktischerweise gleich Weihnachtsgeschenke (lacht).

Fällt die Integration als Österreicher in Bayern leicht?

Da gibt es viele Ähnlichkeiten. Die Jungs, die richtig bayerisch reden, sprechen ähnlich wie wir Steirer. Ich kann mich aber davon unabhängig gut verständigen, mich verstehen auch hier relativ viele Leute. Wenn ich aber mit Raphael Schifferl spreche, verfallen wir sehr in den Dialekt, da versteht uns niemand in der Kabine (lacht).

Sie spielten zuletzt in der österreichischen 1. Liga, jetzt in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Wie kann man das Niveau vergleichen?

Das Niveau der 3. Liga wird in Österreich unterschätzt. Deswegen haben meinen Wechsel auch einige Leute nicht verstanden. Ich sage, die ersten fünf oder sechs Teams in der österreichischen 1. Liga sind etwas besser, der Rest befindet sich auf demselben Niveau wie hier in der 3. Liga.

Bei den Löwen scheint sich jeder für den anderen zu freuen, es herrscht ein enorm großer Teamspirit…

Das ist auffällig, wie gut sich alle miteinander verstehen. Hier ist niemand auch nur ansatzweise abgehoben oder sonst etwas. Wir unternehmen viel zusammen, gehen Paddel spielen oder zum Essen. Das macht eine gute Mannschaft auch aus. In Aachen hat sich jeder für David Philipp und Patrick Hobsch gefreut, dass sie als Joker die Tore gemacht haben.

Der Konkurrenzkampf bei 1860 ist brutal, auch auf der linken Außenbahn zwischen Kilian Jakob und Ihnen…

Genau das brauchst du aber. Ich habe mit Kilian einen richtig guten Spieler auf meiner Seite. Jedes Training konkurrieren wir miteinander. Ich muss immer Gas geben, weil Kilian auf demselben Niveau spielt wie ich. In Österreich hatte ich in den letzten zwei Jahre keine richtige Konkurrenz auf meiner Seite. Dann lässt man ein paar Prozentpunkte nach, ohne dass man es will. Kilian und ich pushen uns gegenseitig. Jeder ist für jeden da, Positivität ist wichtig. Ich komme mit Kilian auch abseits des Platzes sehr gut klar, wir ticken sehr ähnlich.

Hand aufs Herz: Wo soll es mit 1860 hingehen in dieser Saison?

Das Ziel wurde bekannt gegeben, nämlich vorne mitzuspielen. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, wissen aber auch, wie schwer diese Liga ist. Was dabei herauskommt, sehen wir am 17. Mai.