Löwen leihen Nick Rothweiler von Zweitligist 1. FC Heidenheim aus

– Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel verstärkt seinen Kader weiter. Der 20-jährige Nick Rothweiler ist für das zentrale Mittelfeld vorgesehen. Rothweiler erhält bei den Löwen einen Leihvertrag bis zum 30.6.2027.

Tobias Damm, KSV-Sportdirektor freut sich über den Neuzugang: „Nick ist ein sehr ambitionierter Spieler, der sich hohe Ziele gesteckt hat. Das passt gut zu unserem Profil, mit topausgebildeten und leistungshungrigen Spielern eine Mannschaft zu entwickeln, die die Fans mit spielerisch attraktivem Fußball begeistert.“



Der am 16.6.2006 in Pfullendorf geborene Rothweiler hat in der abgelaufenen Saison in der U19-Bundesliga 22 Spiele für den 1.FC Heidenheim absolviert und dabei 4 Tore erzielt. Ausgebildet wurde der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler beim SC Pfullendorf sowie ab 2022 beim 1.FC Heidenheim. Beim 1.FC Heidenheim bleibt Nick Rothweiler unter Vertrag.