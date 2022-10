Löwen-Legenden glauben an Aufstieg - Benni Lauth: „Hoffnung ist so groß wie noch nie“ Schweres Restprogramm bis zur Winterpause

Der TSV 1860 München kämpft um den Aufstieg in der 3. Liga. Löwen-Legenden wie Benni Lauth glauben an die Rückkehr in die 2. Bundesliga, warnen jedoch auch.

München - Es sind nur noch wenige Tage bis zur Winterpause in der 3. Liga. Das Restprogramm hat es für den TSV 1860 München jedoch nochmal richtig in sich. In den letzten vier Partien geht es zweimal gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg. Den Auftakt macht aber zuerst das Derby bei der SpVgg Bayreuth am Samstag. Die Franken sind derzeit das Tabellenschlusslicht. Obwohl die Rollen sehr klar verteilt sind, sollte der Aufsteiger nicht unterschätzt werden. Das sah auch Ex-Löwen-Torwart Michael Hofmann am Rande des Legenden-Derbys gegen den FC Bayern so: „Ich erwarte ein intensives Spiel“.

Nach 13 Spielen liegen die Löwen mit 29 von möglichen 39 Punkten auf Platz zwei. Zwei Zähler beträgt der Rückstand auf Überraschungsspitzenreiter SV Elversberg, vier Punkte hat die Mannschaft von Trainer Michael Köllner Vorsprung auf den Relegationsplatz und bereits fünf Punkte auf die Nicht-Aufstiegsplätze.

Zwei verpasste Aufstiege: Manuel Baum - „Glaube, dass sie ein paar Lehren daraus gezogen haben“

Darauf dürfen sich die Sechziger jedoch nicht ausruhen, so Manuel Baum gegenüber Fussball Vorort: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Man darf nicht nachlassen. Das ist die größte Gefahr. Aber ich glaube schon, dass sie ein paar Lehren gezogen haben aus den letzten Jahren“, spielt der ehemalige Bundesliga-Trainer auf die beiden verpassten Aufstiege in den letzten beiden Spielzeiten an.