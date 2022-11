Löwen-Krawall in Klagenfurt: Polizei führt Fans zurück nach Deutschland Einsatzkräfte verhindern Prügelei

Klagenfurt/München – Vor der Winterpause präsentierte sich der TSV 1860 München noch einmal bei einem Testturnier. In Klagenfurt nahmen die Löwen am Wörthersee-Cup teil. Der Mini-Wettbewerb wurde 2022 erstmals ausgetragen. Für die gastgebende Austria erfreulich: Sie siegte am Sonntag im Finale gegen 1860.

Münchner Fans „äußerst aggressiv“: 1860-Anhänger liefern sich Streit mit Hertha-Fans

Unerfreulich hingegen die Aktion der Löwen-Fans am Tag zuvor. Rund um das Halbfinale gegen Hertha BSC sorgten einige mitgereiste Anhänger für Krawall.

Im Wörthersee-Stadion siegte 1860 nach Elfmeterschießen gegen die Hertha. Danach kam es vor der Arena fast zu einer Prügelei. Die Münchner Fans waren „äußerst aggressiv“, bestätigt die Polizei Kärnten auf Nachfrage von Fussball Vorort / FuPa-Oberbayern. Sie sollen die Hertha-Fans provoziert und beleidigt haben.

Beinahe-Prügelei in Klagenfurt: Polizei eskortiert Löwen-Fans zurück nach Deutschland

Bevor die Fans handgreiflich wurden, waren aber schon Einsatzkräfte zur Stelle. Sie verhinderten Handgreiflichkeiten und setzten die Fußballfans fest. Von 43 Löwen-Anhängern wurden die Personalien festgestellt, mehrere Anzeigen geschrieben.