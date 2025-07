Löwen holen Heußer für die Zentrale

Der gebürtige Aschaffenburger (1,70 m) durchlief die Jugend des 1. FC Nürnberg, bevor er über Stationen beim SSV Ulm, SV Wehen Wiesbaden und schließlich dem KSC den Weg in die Löwenstadt fand. In seiner bisherigen Karriere absolvierte Heußer 62 Partien in der 2. Bundesliga (zwei Tore, neun Vorlagen) sowie 32 Einsätze in Liga drei.

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir Robin verpflichten wollten – wir verfolgen seine Entwicklung bereits seit seiner Zeit in Ulm“, erklärt Eintracht-Sportchef Benjamin Kessel. „Robin ist ein sehr fleißiger Spieler mit ausgeprägtem Spielverständnis. Seine hohe Laufbereitschaft und die Intensität, die er mit und gegen den Ball zeigt, passen exakt zu unserer Spielidee.“