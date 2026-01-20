„Löwen“ gastieren an der Bremer Brücke

Nach dem gelungenen Rückrundenauftakt in Aachen möchte der VfL Osnabrück am kommenden Sonntag auch vor heimischer Kulisse nachlegen. An der Bremer Brücke empfangen die Lila-Weißen den TSV 1860 München, Anstoß ist um 16:30 Uhr.

Das Interesse am Traditionsduell ist groß. Aktuell stehen nur noch rund 650 Tickets in der Dieckmann-Westkurve zur Verfügung. Diese sind sowohl im Online-Ticketshop als auch im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.

So., 25.01.2026, 16:30 Uhr VfL Osnabrück TSV 1860 München

Wer das Aufeinandertreffen mit den „Löwen“ live verfolgen möchte, sollte sich zeitnah um Karten bemühen. Aufgrund der begrenzten Restkontingente ist in den kommenden Tagen mit einem ausverkauften Stadion zu rechnen.