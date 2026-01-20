Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Roland Schäfer | #inkogni
„Löwen“ gastieren an der Bremer Brücke
Für das Traditionsduell gegen 1860 München sind nur noch wenige Karten erhältlich
Nach dem gelungenen Rückrundenauftakt in Aachen möchte der VfL Osnabrück am kommenden Sonntag auch vor heimischer Kulisse nachlegen. An der Bremer Brücke empfangen die Lila-Weißen den TSV 1860 München, Anstoß ist um 16:30 Uhr.
Das Interesse am Traditionsduell ist groß. Aktuell stehen nur noch rund 650 Tickets in der Dieckmann-Westkurve zur Verfügung. Diese sind sowohl im Online-Ticketshop als auch im Fanshop an der Bremer Brücke erhältlich.
Wer das Aufeinandertreffen mit den „Löwen“ live verfolgen möchte, sollte sich zeitnah um Karten bemühen. Aufgrund der begrenzten Restkontingente ist in den kommenden Tagen mit einem ausverkauften Stadion zu rechnen.