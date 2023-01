Löwen-Feuerwerk im Schneegestöber! TSV 1860 gewinnt Köllner-Endspiel gegen Zwickau 19. Spieltag der 3. Liga

Denn der Löwen-Coach ist nach fünf sieglosen Spielen in Folge mächtig angezählt. Sportchef Günther Gorenzel sprach am Dienstag ein Machtwort : Köllner sitzt auch bei der Partie gegen Zwickau auf der Bank. Über die Spiele danach verlor die Geschäftsführer aber kein Wort. Der Ausgang der Partie gegen die Westsachsen entscheidet für Köllner wohl alles.

München – Der TSV 1860 München ist zurück im Grünwalder Stadion. Und der Heimauftakt in das Kalenderjahr 2023 hat es direkt in sich. Es ist das Schicksalsspiel für Trainer Michael Köllner, dessen Zukunft bei den Sechzigern am seidenen Faden hängt. Alles andere als ein Heimsieg über den FSV Zwickau wäre wohl gleichbedeutend mit dem Aus des Oberpfälzers.

Trainerkrise beim TSV 1860: Spielt die Mannschaft noch für Michael Köllner?

Trotz des hohen Drucks gab sich Michael Köllner demonstrativ gelassen. „Wenn ich die Mannschaft nicht mehr erreiche, dann bin ich der Erste, der sagt: Das ist hier zu Ende“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Er verspüre den Rückhalt der Mannschaft.

Zuletzt ließ Köllner mit Kritik an seinem Abwehr-Boss aufhorchen. „Soll ich zu einem Jesper Verlaat, der es in der zweiten Liga nicht geschafft hat, sagen, er soll Verantwortung übernehmen?“, sagte er der Bild. Verlaat musste im Abschlusstraining gemeinsam mit Kapitän Stefan Lex in der B-Elf auflaufen. Womöglich plant Köllner für sein Endspiel nochmal einen Knaller in der Startformation.

TSV 1860 gegen FSV Zwickau im Live-Ticker: Gewinnen die Löwen das Schicksalsspiel?

Am Samstag um 14.00 Uhr empfängt der TSV 1860 München den FSV Zwickau. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion. (vfi)