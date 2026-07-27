Löwen feiern Kantersieg bei der Generalprobe: 1860 ist bereit für die Regionalliga

Durfte am vergangenen Wochenende in der Bayernliga Süd auflaufen: Sechzig-Torgarant Florian Niederlechner. – Foto: dpa/Florian Dietrich

Der TSV 1860 München lässt seine Profis für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd auflaufen. Die liefern in Schwabmünchen ab.

Neben Eicher standen in Schwabmünchen unter anderem auch Florian Niederlechner, Felix Weber (Debüt nach seiner Rückkehr) und Lasse Faßmann in der Anfangsformation. Für Tunay Deniz kam ein Einsatz noch zu früh, ein Einsatz in Schweinfurt erscheint immer unrealistischer. Auch der jüngste Neuzugang, BVB-Routinier Michael Eberwein, muss noch auf sein Löwendebüt warten.

Vitus Eicher strahlte über das ganze Gesicht, als er den Schwabmünchener Sportplatz betrat. Nach 3536 (!) Tagen stand der Keeper am Sonntag wieder in einem Pflichtspiel für den TSV 1860 München zwischen den Pfosten. Der Rückkehrer war Teil einer prominenten Löwenelf, die für die zweite Mannschaft in der Bayernliga Süd antrat. Eine Woche vor dem Regionalligastart in Schweinfurt (Samstag, 14 Uhr) nutzte Sechzig-Coach Alper Kayabunar im Augsburger Umland die Gelegenheit, um sein Team für den Auftakt zu rüsten. Mit Erfolg: Die Löwen siegten verdient mit 5:1.

Klare Handschrift von Kayabunar bei 1860 München zu erkennen

Was er von seinen neuen Kollegen gesehen hat, dürfte ihm gefallen haben. Die Löwen waren vor knapp 800 Zuschauern früh um Kontrolle bemüht. Die Kayabunar-Idee war sofort erkennbar: Mit hoch aufgerückten Außenverteidigern gelang es 1860 immer wieder, Überzahlsituationen auf den Flügeln herzustellen. Flanken gerieten jedoch häufig zu ungenau, die Hausherren hatten wenig Mühe beim Verteidigen der Hereingaben.

Doch eine der zahlreichen Eckbälle in der Anfangsphase führte schließlich zum Erfolg: Nachdem Torhüter Lasse Holthuis den Kopfball von Faßmann noch glänzend parieren konnte, stand Luis Pereira de Azambuja goldrichtig und staubte zur verdienten Gästeführung ab. Emre Erdogan und Raphael Wach verpassten es jedoch, für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung zu sorgen.

Für die sorgte dann im zweiten Abschnitt der Mann des Tages: Arian Ortivero Calderon traf nach seiner Einwechslung drei Mal und unterstrich damit seine beeindruckende Frühform – eine deutliche Empfehlung an Kayabunar für die Startelf in Schweinfurt. Zwischendurch hatte Goalie Eicher erstmals hinter sich greifen müssen, war beim Elfmeter zum 1:2 völlig chancenlos. Lance Fiedler sorgte spät für den 5:1-Endstand.

Vor den Sechzgern liegt eine spannende Woche. Weitere Neuzugänge sind zu erwarten. Beim BFV registriert, aber noch nicht offiziell vorgestellt, ist Deniz Haimerl. Der Verteidiger kommt von Regionalligist Steinbach. Nicht nur in Sachen Spielerverpflichtungen besteht großer Zeitdruck bei den Sechzgern, auch das Thema Dauerkarten muss schnellstmöglich geklärt werden. Frohe Kunde: Am morgigen Dienstag soll der Verkauf der Saisontickets für das Grünwalder Stadion starten.