Kevin Volland und 1860 München müssen in der 3. Liga in der Saison 2025/25 knapp 1000 Kilometer weniger reisen. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Löwen-Fan, Derbys und ein Debütant: Diese sechs Vereine fordern 1860 München in der neuen 3. Liga MSV Duisburg, Havelse und Co. Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV 1860

Den TSV 1860 München erwarten in der neuen Saison in der 3. Liga sechs neue Teams. Neben bekannten Gegner wird es ein Duell zum ersten Mal geben.

Drei Tore in der Verlängerung, vier Platzverweise – und in Lok Leipzig einen über den Aufstiegsmodus fluchenden Verlierer. Seit dem Relegationsdrama vom Sonntag, Sieger der Nord-Regionalliga vs. Sieger der Nordost-Staffel, ist das Teilnehmerfeld der 3. Liga für die neue Saison komplett. Havelse feiert nach einem Last-Minute-Krimi (3:0 n.V., Hinspiel 1:1) – wie zuvor bereits der MSV Duisburg, der 1. FC Schweinfurt und die TSG Hoffenheim II. Sechs neue Teams für die 3. Liga und weniger Reisestress für 1860 München

Das also sind die vier Aufsteiger aus den Regionalligen, mit denen es der TSV 1860 München in seiner achten Drittliga-Saison zu tun bekommen werden. Von oben, aus der 2.. Liga, kehren zudem zwei alte Bekannte zurück – der SSV Ulm und Jahn Regensburg. Erster Eindruck: Die Löwen werden Fahrtkosten sparen – knapp 1000 Kilometer muss der 1860-Bus in der neuen Saison weniger abspulen als bei den nun wegfallenden Reisen nach Unterhaching, Hannover, Sandhausen, Dortmund, Bielefeld und Dresden. Damit einher geht, dass der Regionalitätsfaktor steigt (Ulm, Schweinfurt, Regensburg). Was darüber hinaus von den sechs Nachrückern zu erwarten ist, zeigt unsere Übersicht. Regionalliga-Meister MSV Duisburg zurück in der 3. Liga – Schweinfurt kehrt mit Ex-Löwe zurück