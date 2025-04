Löwen-Enkel trifft: Geiselbullach marschiert an Tabellenspitze

Der TSV Geiselbullach hat die Tabellenführung in der Kreisliga erobert. Die Bullacher profitierten dabei auch vom Ausrutscher eines Kontrahenten.

Geiselbullach - Der TSV Geiselbullach bleibt das Maß der Dinge in der Kreisliga 2. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gab sich beim SV Hohenfurch keine Blöße und siegte souverän mit 5:1 (2:0). Erstmals in dieser Saison stehen die Kicker aus dem Olchinger Norden nach einem kompletten Spieltag auf dem Spitzenplatz. Denn der bisherige Tabellenführer SC Weßling war spielfrei und der TSV Moorenweis patzte in Eichenau.