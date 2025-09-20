Löwen-Debakel zum Wiesn-Auftakt – Glöckner-Elf wird von eigenen Fans mit „Pfui“ beschimpft

1860 München geht zum Wiesnauftakt im Grünwalder Stadion unter und verliert mit 1:5 gegen die Hoffenheim II. Der Ticker zum Nachlesen.

Am Mittwoch musste sich 1860 München verdient mit 1:2 bei Hansa Rostock geschlagen geben. Vor allem im ersten Durchgang zeigten die Blauen eine ganz schwache Leistung. Routinier Florian Niederlechner sprach nach der Partie von „Harakiri gegen den Ball“, Geschäftsführer Christian Werner fand am Tag nach der Pleite ebenfalls deutliche Worte.

München – Zum Auftakt des Münchner Oktoberfests freuen sich die Fans der Löwen auf das erste von zwei Wiesn -Heimspielen. Am heutigen Samstagnachmittag reist die 2. Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim nach Giesing. Die Mannschaft von Patrick Glöckner will zurück in die Erfolgsspur.

Jesper Verlaat fällt gegen TSG Hoffenheim verletzt aus – Kevin Volland vor Rückkehr in die Startelf von 1860

„Der Auftritt vor der Pause war absolut inakzeptabel und muss inhaltlich aufgearbeitet werden. In Rostock kann man verlieren, aber nicht so“, schimpfte der 44-Jährige und kündigte für die heutige Partie eine Leistungssteigerung an. „Am Samstag wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.“

Jesper Verlaat wird dabei gegen die jungen Kraichgauer nicht helfen können. Der Kapitän musste an der Ostsee wenige Minuten vor der Pause ausgewechselt werden. Am Freitag bestätigte der Klub das Fehlen – ohne eine Diagnose oder Ausfallzeit zu benennen. Dafür dürfte Kevin Volland nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Startelf zurückkehren.

TSG Hoffenheim II vor Duell gegen 1860 München nach starkem Saisonstart mit zwei Niederlagen in Folge

Die Gäste sind mit drei Siegen und einem Remis in die Saison gestartet. In den letzten beiden Spielen setzte es für die Mannschaft von Stefan Kleineheismann allerdings zwei Niederlagen. Vor einer Woche musste sich die U23 der TSG im Heimspiel gegen Verl (2:4) und am Dienstag beim Gastspiel in Köln (1:2) geschlagen geben.

Beschenken die Löwen ihre Fans zum Oktoberfest-Start mit einem Heimsieg und kehren nach dem Rückschlag in Rostock in die Erfolgsspur zurück oder beendet Hoffenheim seine Durststrecke nach zwei Pleiten in Serie? Anpfiff ist um 16:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Stadion an der Grünwalder Straße. (jb)