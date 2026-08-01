 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

Löwen-Comeback in der Regionalliga: 2:2 gegen Mitabsteiger Schweinfurt

2. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Samstag: Memmingen spielt gegen Ansbach stark auf +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

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Regionalliga Bayern
Schweinfurt
TSV 1860
Ansbach
SpVgg Bayreuth

Nach acht Spielzeiten in der 3. Liga ist der TSV 1860 München nun endgültig zurück in der Regionalliga Bayern. Am Samstag des 2. Spieltages hat der oberbayerische Traditionsverein seines erste Partie im bayerischen Amateur-Oberhaus bestritten - und zwar gegen Mitabsteiger Schweinfurt. 2:2 endete dieses Aufeinandertreffen am Ende, also ohne Sieger und Verlierer. Deutlich gewonnen hat hingegen Memmingen gegen Ansbach.

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
2
2

Bereits nach nur zwei Minuten konnten die Schnüdel diese Begegnung mit einem Tor eröffnen - Neuzugang Jason Prodanovic feierte einen gelungenen Einstand. Doch genauso wie nach der zweiten Führung nach gut einer Stunde durch Michael Dellinger hatten die Sechziger immer eine Antwort parat. Den ersten Ausgleich besorgte Michael Eberwein, Joker Adrian Ortivero Calderon stellte den Endstand her.

Heute, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
4
1
Abpfiff

Nach 14 Zeigerumdrehungen, in dieser Spielminute erzielte Tarkan Ücüncü für Führung für die mittelfränkischen Gäste, hätte wohl noch keiner darauf gesetzt, dass Memmingen diese Partie eindeutig gewinnen wird. Doch dann zeigten die Schwaben wer Herr im eigenen Hause ist. Uros Micic, Fabian Lutz, Luis Pfaumann und Philipp Kirsamer waren die FC-Spieler, die eine stark aufspielende Offensive entsprechend belohnten.

Heute, 16:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
0
2