Löwen-Comeback in der Regionalliga: 2:2 gegen Mitabsteiger Schweinfurt

Nach acht Spielzeiten in der 3. Liga ist der TSV 1860 München nun endgültig zurück in der Regionalliga Bayern. Am Samstag des 2. Spieltages hat der oberbayerische Traditionsverein seines erste Partie im bayerischen Amateur-Oberhaus bestritten - und zwar gegen Mitabsteiger Schweinfurt. 2:2 endete dieses Aufeinandertreffen am Ende, also ohne Sieger und Verlierer. Deutlich gewonnen hat hingegen Memmingen gegen Ansbach.