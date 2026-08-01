Löwen-Comeback in der Regionalliga: 2:2 gegen Mitabsteiger Schweinfurt

Nach acht Spielzeiten in der 3. Liga ist der TSV 1860 München nun endgültig zurück in der Regionalliga Bayern. Am Samstag des 2. Spieltages hat der oberbayerische Traditionsverein seines erste Partie im bayerischen Amateur-Oberhaus bestritten - und zwar gegen Mitabsteiger Schweinfurt. 2:2 endete dieses Aufeinandertreffen am Ende, also ohne Sieger und Verlierer. Deutlich gewonnen hat hingegen Memmingen gegen Ansbach.
Bereits nach nur zwei Minuten konnten die Schnüdel diese Begegnung mit einem Tor eröffnen - Neuzugang Jason Prodanovic feierte einen gelungenen Einstand. Doch genauso wie nach der zweiten Führung nach gut einer Stunde durch Michael Dellinger hatten die Sechziger immer eine Antwort parat. Den ersten Ausgleich besorgte Michael Eberwein, Joker Adrian Ortivero Calderon stellte den Endstand her.
Nach 14 Zeigerumdrehungen, in dieser Spielminute erzielte Tarkan Ücüncü für Führung für die mittelfränkischen Gäste, hätte wohl noch keiner darauf gesetzt, dass Memmingen diese Partie eindeutig gewinnen wird. Doch dann zeigten die Schwaben wer Herr im eigenen Hause ist. Uros Micic, Fabian Lutz, Luis Pfaumann und Philipp Kirsamer waren die FC-Spieler, die eine stark aufspielende Offensive entsprechend belohnten.