Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Löwen bringen den FCK ins Schwitzen
Jugendfußball: Spielvereinigung Trier wehrt sich heftig gegen den Tabellenführer vom Betzenberg – Sieg, Unentschieden und Niederlage für die Nachwuchsteams der Eintracht. BILDERGALERIE
von Sonja Gauer · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser
Mächtig setzten Alexander Weirich (rechts) und die SpVgg Trier dem 1. FC Kaiserslautern zu. Beim 0:3 schlugen sich die Hausherren achtbar. – Foto: Hans Krämer