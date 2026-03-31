 2026-03-31T12:46:47.606Z

Ligabericht

Löwen bringen den FCK ins Schwitzen

Jugendfußball: Spielvereinigung Trier wehrt sich heftig gegen den Tabellenführer vom Betzenberg – Sieg, Unentschieden und Niederlage für die Nachwuchsteams der Eintracht. BILDERGALERIE

von Sonja Gauer · Heute, 15:08 Uhr · 0 Leser
Mächtig setzten Alexander Weirich (rechts) und die SpVgg Trier dem 1. FC Kaiserslautern zu. Beim 0:3 schlugen sich die Hausherren achtbar.
Mächtig setzten Alexander Weirich (rechts) und die SpVgg Trier dem 1. FC Kaiserslautern zu. Beim 0:3 schlugen sich die Hausherren achtbar. – Foto: Hans Krämer

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