Löwen bringen den FCK ins Schwitzen

Gegen den aktuellen Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern musste sich die SpVgg Trier mit 0:3 geschlagen geben. Dabei ärgerten sich die Löwen aus dem Süden der Moselstadt insbesondere über einen nicht gegebenen Handelfmeter beim Stand von 0:1. „Das ist bitter“, sagte Trainer Fatih Yilmaz. „Trotzdem hat die Mannschaft Kaiserslautern das Leben lange schwer gemacht. Sie hatten lange Zeit keinen richtigen Plan B.“ Erst im zweiten Durchgang sorgten die Gäste für die Vorentscheidung. „Auch wenn man sich anschaut, wann die Tore gefallen sind, erkennt man, dass es ein Spiel war, in dem wir dem Gegner große Schwierigkeiten bereiten konnten“, zeigt sich Yilmaz zufrieden, meint aber auch: „Man muss auch anerkennen, dass der FCK nicht ohne Grund auf Platz eins steht. Am Ende hat dann die individuelle Klasse den Unterschied gemacht.“