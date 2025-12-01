Löwen besiegen Kaiserslautern – der ersehnte Befreiungsschlag

„Es ist extrem erleichternd, nach so einer langen Durststrecke wieder zu gewinnen“, sagte Marie, der die Eintracht in der 34. Minute in Führung gebracht hatte. Über seinen Treffer: „Chris macht das überragend, ich musste den Ball nur reinschieben. Das Tor hat uns extremes Selbstbewusstsein gegeben. Insgesamt war es ein verdienter Sieg. Wir hatten eine geile Intensität und viele gute Chancen. Heute waren wir in den entscheidenden Momenten einfach schärfer.“

Auch Eintrachts Kapitän war voll des Lobes – mit dem Blick für die Realität: „Ich bin echt stolz auf die Mannschaft. Es tut gut, aber wir sollten es richtig einordnen. In unserer Lage musst du über die Basics kommen – Zweikämpfe, Intensität, Körpersprache. Kaiserslautern spielt viel Mann gegen Mann, das musst du annehmen. Heute waren wir der absolut verdiente Sieger.“

Der Cheftrainer hatte seine Mannschaft schon vor dem Spiel auf ein intensives Duell eingestellt. Nach dem 2:0 lobte er vor allem das Verhalten gegen den Ball: „Wir wussten, was auf uns zukommt, und wir wussten, dass wir die Flanken schon in der Entstehung stoppen müssen. Das war heute a lá bonheur. Jeder Spieler hat sein Maximum gegeben. Ich weiß, was in dieser Mannschaft steckt, wenn alle fit sind.“ Der Sieg sei jedoch nur ein erster Schritt: „Wir nehmen den Befreiungsschlag dankbar an – aber wir heben nicht ab. Bevor wir den nächsten Schritt machen, müssen wir bei uns bleiben.“

Torsten Lieberknecht – Anerkennung und Enttäuschung

Der frühere Eintracht-Trainer und heutige FCK-Coach fand klare Worte – und schickte zunächst Grüße an den verletzten Florian Flick: „Erst einmal beste Genesungswünsche an Florian Flick.“ Zum Spiel: „Glückwunsch an Heiner zum verdienten Sieg. Die Eintracht hat ihr Spiel gespielt, damit haben wir gerechnet – aber wir sind nie ins Funktionieren gekommen. Wir haben in allen Bereichen nicht funktioniert. Auch wegen der Eintracht.“

Das 2:0 war das Ergebnis eines Auftritts, der von Beginn an deutlich machte, dass die Löwen die tabellarische Lage verstanden haben. Marie brachte die Eintracht nach starker Vorarbeit von Conteh in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Yardimci in seiner typischen Dynamik. Defensiv ließ Braunschweig kaum etwas zu, selbst die beste FCK-Chance klärte Patrick Nkoa auf der Linie (86.). Mit hoher Laufbereitschaft und mannschaftlicher Geschlossenheit brachten die Löwen den ersten Heimsieg seit August über die Zeit.

Die Eintracht hat damit den Anschluss an die Konkurrenz gehalten – und vor allem etwas zurückgewonnen, das in den letzten Wochen drohte, verloren zu gehen: Überzeugung. Am Samstag steht das Auswärtsspiel bei Hannover 96 auf dem Programm. Die Löwen wollen ihren Trend bestätigen.