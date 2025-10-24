Löwen-Aufstellung gegen Mannheim: Motor fehlt TSV 1860 München

Legt Kauczinski mit 1860 einen perfekten Start hin? Sein Vorgänger Patrick Glöckner holte aus den ersten drei Spielen immerhin fünf Punkte. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Wegweisendes Spiel für 1860 München in der 3. Liga: Gegen Waldhof Mannheim muss Markus Kauczinski auf vier Spieler verzichten. Die voraussichtliche Aufstellung.

München – Kommt der TSV 1860 München jetzt ins Rollen? Nach dem geglückten Auftakterfolg von Markus Kauczinski wissen die Löwen noch nicht ganz, wo die Reise hingeht. Der eine wagt den Blick nach unten: Vier Punkte auf die Abstiegsränge. Der andere, den Blick nach oben: Vier Punkte hinter Platz drei, den 1. FC Saarbrücken. Und auch Löwen-Trainer Kauczinski hat die Zahl vier im Blick. Vier Spieler fehlen in Mannheim aus dem Profi-Kader. Neben den Verletzten Morris Schröter, Kilian Jakob und Jesper Verlaat muss Kauczinski im Zentrum auch auf Tunay Deniz verzichten.

1860-Aufstellung gegen Waldhof Mannheim: Tunay Deniz fehlt Markus Kauczinski Der sowohl technisch begabte Mittelfeldstratege ist inzwischen auch als aggressiver Leader bekannt. Gegen den MSV Duisburg überzeugte Deniz (tz-Note: 2), sah aber erneut eine Gelbe Karte. Die 19. (!) in 49 Spielen im 1860-Trikot – und die fünfte in dieser Drittliga-Saison.