Löwen-Antrag wird zum Bumerang: Miete im Grünwalder Stadion wird teurer statt billiger Dietl deutet Eigentor an

München - Sportlich läuft es bei den Löwen. Vier Punkte haben Michael Köllner und seine Spieler nach 13 Spieltagen Vorsprung auf Rang drei und stehen auf einem direkten Aufstiegsplatz zur 2. Bundesliga. Und trotzdem ziehen dunkle Wolken über der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße auf. Grund ist die ungelöste Stadionfrage. Wird das Grünwalder umgebaut und bekennen sich die Löwen zum Standort? Oder wird doch das Olympiastadion wieder eine Option als Heimat der Blauen?

In der Diskussion mit der Stadt München hatte der TSV 1860 in einer Liste mehrere Marktunüblichkeiten ausgemacht und daraufhin eine Senkung der Miete gefordert: „Dieser Nachteil liegt pro Jahr bei rund 1,5 Millionen Euro“, rechnete der Klub Ende April vor. Doch seit dieser Woche wirkt der Vorstoß wie ein Eigentor. Wie Sportbürgermeisterin Verena Dietl jetzt erklärt, werden die Kosten für die Löwen sogar steigen. Bisher waren die Betriebs- und Nebenkosten offenbar kaum berücksichtigt worden. Durch die neue Prüfung zahlt der TSV 1860 am Ende dann sogar mehr.

TSV 1860 München: Miete für das Grünwalder Stadion wird steigen statt sinken

„Das musste jetzt nachberechnet werden. Wir haben vergangene Saison ja auch das Flutlicht erneuert. Aktuell laufen noch rechtliche Prüfungen, die Betriebskosten werden Berücksichtigung finden müssen“, sagt die 42-Jährige im Interview mit der SZ - und die aktuell stark steigenden Energiekosten seien dabei noch nicht einmal berücksichtigt. „Die Neuberechnung muss auch revisionssicher sein. Wir fahren den Laden hoch, schalten die Lichter an, bieten die Infrastruktur. Das alles hat seine Kosten. Das musste geändert werden, da sind uns die Hände gebunden. Immerhin ist das alles Steuergeld, das ins Stadion geht.“

Heißt: Die Kaltmiete wird zwar durch die Prüfung billiger, aber jetzt werden auch die Stadionkosten auf die Mieter umgelegt, was unter dem Strich wohl mehr Kosten bedeutet als vorher. Auch beim möglichen Umbau werden die Verantwortlichen des TSV 1860 kaum in Jubel ausbrechen. Eine Erhöhung der Kapazität schließt sie zwar nicht aus, sagt aber: „Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass bei 18.000 Zuschauern Schluss ist. Wenn Sechzig hier andere, gute Ideen hat, und die Lokalbaukommission genehmigt diese, umso besser. Aber sie müssen dafür die Verantwortung tragen. Die Verantwortung für 18.000 Zuschauer trägt die Stadt.“