Lövenich zieht das Spitzenspiel und ist plötzlich dick im Geschäft

Das hart erkämpfte Polster des TSV Düren ist dahin. Noch innerhalb des ersten Durchgangs drehte der SV Lövenich den anfänglichen Rückstand im Spitzenspiel. Der Primus hat zwar immer noch ein Spiel im Vergleich zum Kontrahenten übrig. Das zwischenzeitlich entschieden geglaubte Meisterschaftsrennen ist jetzt aber erst neu eröffnet. Auch der SC Elsdorf darf sich mit sechs Punkten Rückstand wieder frische Hoffnungen auf den ganz großen Wurf machen. Dafür brauchte es einen denkbar turbulenten 6:4-Erfolg gegen den SV Bessenich. Alemannia Lendersdorf verpasste dem Horremer SV den nächsten Rückschlag. Unterdessen kommt die JSG Erft nach dem 4:3-Erfolg gegen den SC Kreuzau dem Klassenerhalt immer näher.
SG Türkischer SV Düren – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 1:4
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Yasin Taha Kalyoncuoglu, Jawad Karnib, Mahmut Temür (78. Valon Maloku), Alexandru Engels, Adam Matuschyk, Yunus Kocak (23. Tayfun Pektürk) (73. Jordi Ndombaxi), Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak (73. Dieu-Merci Nzelo-Niata), Joel Saengersdorf (75. Emin Eren), Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Denis Durukanli, Sebastian Brandt, Felix Klein, Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach (73. Ebenezer Sarpong), Muharrem Cicek (89. Pascal Langen), Nico Drosner (84. Steve Elias Akhter Khan), Maurice Wieting, Stephan Heiler, Jeffrey Julian (78. Edmond Qorrolli) - Trainer: Björn Effertz
Schiedsrichter: Philipp Maurice Kleber (Kerpen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Yunus Kocak (9.), 1:1 Jan Lauterbach (19.), 1:2 Maurice Wieting (22. Foulelfmeter), 1:3 Muharrem Cicek (45.), 1:4 Maurice Wieting (64.)
Horremer SV 1919 – Alemannia Lendersdorf 0:1
Horremer SV 1919: Leonard Bujupi, Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister, Noah Retterath, Stefan Weitz, Moritz Rommel (73. Daniel Mayola), Mohamed Bousfia, Florian Welter, Dominic Moll, Besfort Islami (73. Mathias Luca Fasoli) - Trainer: Oliver Lehrbach
Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Marlon Köller, Julio Pereira Oliveira, Tim Greven, Fabian Welter, Dennis Walter (65. Thomas Betzer), Fabian Lotz (79. Dustin Kaiser), Philipp Welter, Phillip Varona-Gracia, Luca Nußbaum (59. Jonathan Spicher), Jonas Varona (91. Ahmad Mannaee) - Trainer: Christopher Kall - Co-Trainer: Carsten Heuser
Schiedsrichter: Jörg Piana (Kall) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jonas Varona (28.)
Viktoria Birkesdorf – SpVg Frechen 20 II 0:2
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Niklas Greven, Florian Wirtz (88. Oualid Kasmi), Benjamin Hempel (72. Ardit Hiseni), Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Ibrahim Younis (66. Tahrek Bako), Maurice Heinrichs, Nikolaos Chouliaras, Julian Perse, David Rank (66. Jakob Kutheus) - Trainer: Bernd Virnich
SpVg Frechen 20 II: Tobias Zillken, Enes Özarici, Peter Schwind, Seymen Demir, Justus Marquardt (67. Levin Kammerer), Vinicio Evora, Maximilian Jansen (90. Frederic Mäntele), Simon Doll, Bartu Gökcen (77. Jan Peterek), Emanuel Kotoku, Tim Dilley (88. Alexandros Katsikaris) - Trainer: Oliver Klein - Co-Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Mark Pettenberg
Schiedsrichter: Janik Mallmes (Herzogenrath) - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Maximilian Jansen (25.), 0:2 Tim Dilley (44.)
Gelb-Rot: Enes Özarici (55./SpVg Frechen 20 II/Wiederholtes Foulspiel)
Gelb-Rot: Niklas Greven (58./Viktoria Birkesdorf/Wiederholtes Foulspiel)
TuS Langerwehe – SC Germania Erftstadt-Lechenich 2:0
TuS Langerwehe: Kaan Ediz Kertüs, Nico Frank (80. Marius Mürkens), Louis Vogt (43. Dominic Teichert), Max Blinne, Max Bremen, Justin Krischer, Stephan Salger, Luca Michalke, Hussein Makki, Nevio Landers, Julian Eversheim (67. Marc Barilov) - Trainer: Tim Krumpen
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann, Bastian Rick (67. Leon Reimer), Emil Bey, Timofej Slinkov, Felix-David Hilgers (67. Alexander Ringhausen), Noah Becker (61. Dustin Esser), Jan-Ole Koschinat, Fabian Bentata, Jan-Philipp Schmitz, Miguel Andres Koury - Trainer: Karsten Kochems
Schiedsrichter: Giuseppe Marinotti - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Dominic Teichert (64.), 2:0 Marc Barilov (79.)
JSG Erft 01 Euskirchen – SC Kreuzau 4:3
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Jan Walther (46. Lucas Spilles), David Heller (46. Artur Schulz), Sandro Odekerken, Rafael Oliveira (68. Aaron Mertens), Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf (68. Luke Duwe), Gian Luca Francesco Cardinale (68. Leo Richerzhagen), Max Eckert, Tobias Rick, Luke Bungart - Trainer: Christopher Kockerols - Co-Trainer: Thomas Fleck - Co-Trainer: Tsvetozar Doychinov
SC Kreuzau: Steffen Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Leon Breuer, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Mario Fuchs, Amsal Kartalovic (73. Mirko Machetanz) - Trainer: Olaf Ramm
Schiedsrichter: Lukas Lauter (Aachen) - Zuschauer: 49
Tore: 1:0 Leo Richerzhagen (75.), 1:1 Mario Fuchs (78.), 2:1 Leo Richerzhagen (82.), 3:1 Luke Bungart (86.), 3:2 Mario Fuchs (88.), 3:3 Jannis Becker (90.+3), 4:3 Luke Bungart (90.+4)
SC 08 Elsdorf – SV Rhenania Bessenich 1928 6:4
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Johannes Wenning, Hannes Jähn, Mohamed Redjeb, Saif-Eddine Ayadi (69. Evangelos Skraparas), Daniel Dogan, Elias Römers, Moritz Perschmann (65. Paul Reichelt), Taylan Sirin (69. Mark Schiffer), Luca Gruttmann, Mohamed Dahas (79. Felix Kuschbert) - Co-Trainer: Julian Rahn - Trainer: Dustin Tesch
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Ümit Tünc, Erjon Hoxhaj, Covenant Smart, Oliver Schäfer, Kuss Kunzika, Athanasios Noutsos (85. Ozan Kesen), Valentin Ivanov, Emrah Fikaj (69. Manuel Macherey), Arber Jashanica (85. Ziyad Abdellaoui), Deniz-Can Isitmen (21. Jehon Vatovci) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik
Schiedsrichter: Peter Weidenfeld (Düren) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Arber Jashanica (3.), 1:1 Luca Gruttmann (7.), 2:1 Taylan Sirin (15.), 3:1 Luca Gruttmann (19.), 3:2 Athanasios Noutsos (45.+1), 4:2 Mohamed Dahas (45.+4), 5:2 Luca Gruttmann (64.), 6:2 Mohamed Dahas (67.), 6:3 Athanasios Noutsos (70.), 6:4 Ziyad Abdellaoui (86.)
SSV Rot-Weiß Ahrem – SV Weiden 1914/75 0:2
SSV Rot-Weiß Ahrem: Jonas Schmidt, Louis Jeromin, Moriz Vesen, Lukas Kuss, Kai Weber, Simon Pille, Jérôme Wenzel (12. Lukene Jonas Simao Hellenthal) (66. Niklas Thiel), André Voigt, Aaron Moll, Nico Schmitz (86. Andreas Moll), Marcello Ricciardi (86. Niklas Winkler) - Trainer: Markus Hilmer
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Alexander Jureschko (64. Henry-Thoke Uchtmann), Hanke Veit Lennerts, Daniel Mirlach, Patrick Odau, Enno Buermeyer, Joel Karim Marenzi (64. Philipp Solf), Sebastian Kratz, Jeongwoo Choi, Jannick Michalsky (64. Tim Pfeiffer), Louis Strombach (64. Alexander Birk) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian Student
Schiedsrichter: Felix Pawelczyk - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Sebastian Kratz (83.), 0:2 Tim Pfeiffer (90.+3)
Rot: Louis Jeromin (80./SSV Rot-Weiß Ahrem/)