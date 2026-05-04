Lövenich verliert - doch gewinnt die Spitze vom TSV Düren

Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Hälfte verpasste Langerwehe dem Aufsteiger die kalte Dusche. Stephan Salger fand mit einem Eckball den Schädel von Kaan Ediz Kertüs, der zur Führung einköpfte (52.). Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte investierte Lövenich naturgemäß immer mehr in die Offensive, blieb in letzter Instanz jedoch glücklos. Erst kurz vor Spielende bot sich noch eine dicke Möglichkeit nach einem Handspiel von Torschütze Kertüs im eigenen Strafraum. Doch Goalgetter Maurice Wieting zeigte Nerven und scheiterte an Keeper Tobias Werres (88.). Glück im Unglück für LöWi: Trotz der Pleite zieht der Aufsteiger im Tableau am TSV Düren vorbei und grüßt wie in der Frühphase für den Moment von der Tabellenspitze.



SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – TuS Langerwehe 0:1

SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Andreas Köll, Oliver Brandt, Felix Klein, Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach, Muharrem Cicek (57. Franck Ananou), Maurice Wieting, Stephan Heiler (57. Nico Drosner), Jeffrey Julian (86. Maxim Pasulko), Ebenezer Sarpong - Trainer: Björn Effertz

TuS Langerwehe: Tobias Werres, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Nico Frank (86. Niklas Hülscher), Dominic Teichert (77. Marc Barilov), Max Blinne, Max Bremen, Justin Krischer, Stephan Salger, Luca Michalke (94. Julian Eversheim), Hussein Makki - Trainer: Tim Krumpen

Schiedsrichter: Janik Mallmes (Herzogenrath) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kaan Ediz Kertüs (52.)

Besondere Vorkommnisse: Maurice Wieting (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werres (88.).