Lövenich verliert - doch gewinnt die Spitze vom TSV Düren

Der TSV Düren verliert derzeit reihenweise Spiele, die er in der Hinrunde noch gezogen. Zusammen mit dem vorzeitigen Rückzug von Hilal-Maroc Bergheim ist nun das Worst-Case-Szenario eingetreten. Der SV Lövenich grüßt nun von oben, musste dafür aber nicht einmal sein eigenes Spiel gewinnen. Auch der SC Elsdorf ist wieder ganz dick im Geschäft, zwang den VfL Sindorf mit 6:0 bereits am Donnerstag in die Knie.
Die Dürener konnten sich schon früh wie im falschen Film fühlen. Frederic Mäntele tankte sich gegen die gegnerisch Abwehr durch und vollendete zum Führungstreffer. Zwar konnten sich die Gäste etwas später durch den Treffer von Mahmut Temür zurück in der Partie melden (26.). Doch die Frechener hielten weiter dagegen, gingen durch einen Flugkopfball von Bartu Gökcen erneut in Führung (61.), woraufhin Mäntele sogar den Doppelpack schnürt (63.). Der etatmäßige Verteidiger ist auch im Regelfall im Mittelrheinliga-Team der Frechener unterwegs, konnte zwei Klassen tiefer nun seine Klasse zeigen. Auch Maximilian Janssen war bis zur vergangenen Saison noch ein fester Bestandteil in der fünften Liga, konnte hier mit seinem Treffer vom Elfmeterpunkt den Schlusspunkt zum 4:1 setzen (80.), kurz zuvor verabschiedete sich auf Seiten der Dürener Daniel Bleja per Ampelkarte (78.). Im Aufstiegskampf ist somit mehr als deutlich: Düren ist nicht nur verwundbar, sondern mit der derzeitigen Form sogar komplett angeschlagen. Im Rückspiegel lauerte nun der SC Elsdorf auf seine Chance. Sollte das Team von Yunus Kocak nicht schnellstmöglich in die Spur kommen, muss es sich in der ungewohnten Rolle des Jägers profilieren.
SpVg Frechen 20 II – SG Türkischer SV Düren 4:1
SpVg Frechen 20 II: Julian Quirk, Ismail Deveci, Peter Schwind, Frederic Mäntele (64. Justus Marquardt), Seymen Demir, Jan Peterek (68. Kennet Anderson), Vinicio Evora, Maximilian Jansen, Levin Kammerer, Bartu Gökcen, Emanuel Kotoku (84. Ehsan Amiri) - Trainer: Oliver Klein - Co-Trainer: Patrick Friesdorf-Weber - Co-Trainer: Mark Pettenberg
SG Türkischer SV Düren: Kaan Gökcesin, Daniel Bleja, Jawad Karnib (64. Tayfun Pektürk), Dieu-Merci Nzelo-Niata, Mahmut Temür, Alexandru Engels, Adam Matuschyk, Luca-Sebastian Kuschneruk, Yasin Isildak, Joel Saengersdorf (76. Emin Eren), Tugay Temel - Trainer: Yunus Kocak
Schiedsrichter: Jonathan Brandt - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Frederic Mäntele (4.), 1:1 Mahmut Temür (26.), 2:1 Bartu Gökcen (61.), 3:1 Frederic Mäntele (63.), 4:1 Maximilian Jansen (80. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Daniel Bleja (78./SG Türkischer SV Düren/)
Nach einer zunächst ausgeglichenen ersten Hälfte verpasste Langerwehe dem Aufsteiger die kalte Dusche. Stephan Salger fand mit einem Eckball den Schädel von Kaan Ediz Kertüs, der zur Führung einköpfte (52.). Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte investierte Lövenich naturgemäß immer mehr in die Offensive, blieb in letzter Instanz jedoch glücklos. Erst kurz vor Spielende bot sich noch eine dicke Möglichkeit nach einem Handspiel von Torschütze Kertüs im eigenen Strafraum. Doch Goalgetter Maurice Wieting zeigte Nerven und scheiterte an Keeper Tobias Werres (88.). Glück im Unglück für LöWi: Trotz der Pleite zieht der Aufsteiger im Tableau am TSV Düren vorbei und grüßt wie in der Frühphase für den Moment von der Tabellenspitze.
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 – TuS Langerwehe 0:1
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27: Andreas Köll, Oliver Brandt, Felix Klein, Naoki Kanagawa, David Strack, Jan Lauterbach, Muharrem Cicek (57. Franck Ananou), Maurice Wieting, Stephan Heiler (57. Nico Drosner), Jeffrey Julian (86. Maxim Pasulko), Ebenezer Sarpong - Trainer: Björn Effertz
TuS Langerwehe: Tobias Werres, Kaan Ediz Kertüs, Marvin Krischer, Nico Frank (86. Niklas Hülscher), Dominic Teichert (77. Marc Barilov), Max Blinne, Max Bremen, Justin Krischer, Stephan Salger, Luca Michalke (94. Julian Eversheim), Hussein Makki - Trainer: Tim Krumpen
Schiedsrichter: Janik Mallmes (Herzogenrath) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kaan Ediz Kertüs (52.)
Besondere Vorkommnisse: Maurice Wieting (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werres (88.).
SC Germania Erftstadt-Lechenich – JSG Erft 01 Euskirchen 0:2
SC Germania Erftstadt-Lechenich: Nils Grüttner, Leon Follmann (59. Dustin Esser), Bastian Rick (59. Noah Becker), Emil Bey, Timofej Slinkov, Felix-David Hilgers, Jan-Ole Koschinat, Fabian Bentata, Amin Alsabagh, Jan-Philipp Schmitz, Miguel Andres Koury (79. Leon Reimer) - Trainer: Karsten Kochems
JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Artur Schulz, Sandro Odekerken (74. Jan Walther), Rafael Oliveira (79. David Heller), Lucas Spilles, Nicolas Woywod, Luc-Seal Roggendorf (64. Aaron Mertens), Gian Luca Francesco Cardinale (64. Alexander Bellstädt), Max Eckert, Tobias Rick (45. Leo Richerzhagen), Luke Bungart - Trainer: Christopher Kockerols - Co-Trainer: Thomas Fleck - Co-Trainer: Tsvetozar Doychinov
Schiedsrichter: Moritz Weber (Duisburg ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luke Bungart (29.), 0:2 Luke Bungart (57.)
Alemannia Lendersdorf – Viktoria Birkesdorf 1:1
Alemannia Lendersdorf: Philipp Kabil, Dustin Kaiser, Julio Pereira Oliveira, Tim Greven, Fabian Welter, Dennis Walter (72. Jonathan Spicher), Fabian Lotz (79. Luca Nußbaum), Philipp Welter, Phillip Varona-Gracia (79. Ahmad Mannaee), Thomas Betzer, Jonas Varona - Co-Trainer: Carsten Heuser
Viktoria Birkesdorf: Max Rogge, Jonas Schneider, Florian Wirtz, Benjamin Hempel, Lucas Kirschbaum, Stamatis Chouliaras, Ibrahim Younis, Jakob Kutheus, Nikolaos Chouliaras, Julian Perse, David Rank - Trainer: Bernd Virnich
Schiedsrichter: Mustafa Kosar - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Julian Perse (69.), 1:1 Phillip Varona-Gracia (76.)
SV Weiden 1914/75 – Horremer SV 1919 1:2
SV Weiden 1914/75: Pepe Bünning, Hanke Veit Lennerts, Henry-Thoke Uchtmann (76. Ryosuke Yano), Daniel Mirlach, Tim Pfeiffer (80. Michael Böhm), Enno Buermeyer, Joel Karim Marenzi, Sebastian Kratz, Philipp Solf, Jeongwoo Choi, Jannick Michalsky (70. Louis Strombach) - Co-Trainer: Thomas Eikel - Trainer: Adrian Student
Horremer SV 1919: Marvin Merkens, Sebastian Golz, Maximilian Arndt, Yannis Zechmeister, Maurice Baumbusch, Daniel Mayola (55. Mathias Luca Fasoli), Noah Retterath (58. Batuhan-Efe Körpinar), Stefan Weitz (74. Noel Diaconu), Mohamed Bousfia, Dominic Moll (41. Moritz Rommel), Besfort Islami - Trainer: Oliver Lehrbach
Schiedsrichter: Dennis Baumann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Besfort Islami (47.), 1:1 Jeongwoo Choi (60.), 1:2 Moritz Rommel (69.)
SV Rhenania Bessenich 1928 – SSV Rot-Weiß Ahrem 1:1
SV Rhenania Bessenich 1928: Eamonn Klein, Siegfried Kunst, Ümit Tünc, Covenant Smart, Oliver Schäfer, Kuss Kunzika (77. Niklas Miszkiewicz), Athanasios Noutsos, Valentin Ivanov, Jehon Vatovci (69. Ziyad Abdellaoui), Emrah Fikaj (77. Ahmet Smajli), Arber Jashanica (90. Manuel Macherey) - Trainer: Stefan Storb - Trainer: Can Celik
SSV Rot-Weiß Ahrem: Jonas Schmidt, Jerome Bendermacher, Moriz Vesen, Lukas Kuss, Simon Pille, André Voigt, Luca Heine, Aaron Moll (57. Marcello Ricciardi), Niklas Thiel (83. Niklas Winkler), Nico Schmitz, Henry Kunz - Trainer: Markus Hilmer
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler ) - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Moriz Vesen (29.), 1:1 Arber Jashanica (38.)
VfL Sindorf – SC 08 Elsdorf 0:6
VfL Sindorf: Sandrio Singh, Niclas Braun, Tobias Paal, Mikail Bayindir, Marius Kunze, Anil Yavuz, Arne Schmitz (46. Nick Hatko), Yigitcan Cinar (83. Marius Zilger), Oscar von Lehmann (74. Tolgahan Aydin), Cebrail Bayindir (74. Marvin Marin-Mielke), Sam Wilberz (88. Dario Quattrocchi) - Trainer: Arif Cinar
SC 08 Elsdorf: Lennard Hövel, Johannes Wenning, Mohamed Redjeb, Marcus Weber, Saif-Eddine Ayadi (69. Mark Schiffer), Niklas Kühnapfel, Daniel Dogan (78. Elias Römers), Moritz Perschmann (78. Hannes Jähn), Taylan Sirin (69. Paul Reichelt), Luca Gruttmann, Mohamed Dahas (66. Evangelos Skraparas) - Trainer: Dustin Tesch
Schiedsrichter: Jan Haaß - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Mohamed Redjeb (7.), 0:2 Daniel Dogan (27.), 0:3 Luca Gruttmann (30.), 0:4 Mark Schiffer (79.), 0:5 Evangelos Skraparas (81.), 0:6 Paul Reichelt (90.)